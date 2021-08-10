【小米股價】雷軍：小米目標3年成為全球第一 贈送小米首批用戶人均1999元紅包

▲ 小米雷軍在演講中表示，下一個目標是3年時間，小米成為全球第一。

小米 （01810） 上季銷量超越蘋果（美：AAPL），首次晉身全球第二，成為僅次三星的智能手機廠商。創辦人、董事長雷軍今晚以《我的夢想 我的選擇》為題發表公開演講，憶述10年來自己的追夢歷程和艱難選擇。他指，「米粉」的支持和信任讓小米躋身世界500強、成為全球第二，小米的下一個目標，要在三年內拿下全球第一。

雷軍在今晚的新品發布會也宣布，小米1於10年前開始發售，每部售價1,999元（人民幣，下同），當時共賣出18.46萬部，合共賺取3.7億元，成為小米成立以後首筆收入。他表示，正因為有了這筆收入，小米才能持續發展，成為今天的世界500強、甚至全球第二。



故此，他在會上宣佈，向小米手機1用戶每人贈送 1999元紅包。這代表了小米三萬六千名員工感恩的心，會永遠感恩所有幫助過公司的米粉和合作夥伴們。

雷軍：當下要站穩全球第二 三年拿下全球第一

雷軍在演講中指，年輕的小米正在高速成長，已經在22個國家市場排名首位，尤其是上季首次在歐洲登頂，市佔超越三星和蘋果。「大家覺得全球第一唾手可得，但不要低估世界級巨頭的實力」，小米當前的任務，是要看到差距，真正站穩全球第二。

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他在演講中回憶小米上市後股價沉浮、小米手機的高端之路以及美國制裁等遭遇，在演講接近尾聲時宣布，小米的下一個目標，是用三年時間，成為全球第一。「此時此刻，如果不告訴大家這樣的目標，大家可能會覺得小米膽怯」，「我不是什麼天才、勞模，只是普通的工程師，追求夢想，做自己熱愛的事業。」

雷軍又指，小米3年前重啟高端之路，產品線投入高達10億元（人民幣，下同）的小米10系列去年正式推出市場，遭遇疫情，原計劃賣200萬部，但截至目前全系列的累計銷量已經超過577萬部。他續指，小米的高端之路才剛剛開始，將不惜代價持續投入。

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小米於2018年在香港上市，但股價曾經「潛水」接近兩年，更於2019年9月「腰斬」跌至8.28元的水平，直至去年7月在小米上市兩周年左右，才重返上市價水平。

雷軍在演講中回憶，上市當日股價跌破發行價後，不斷向身邊的人反覆提起「真得好好幹，絕對不能虧別人的錢」，心中實在鬱悶，在上市慶功晚宴上忍不住講了「要讓IPO投資者至少賺一倍」的承諾。今年1月，小米股價升至34元後，才「長舒了一口氣」，「從此可以抬頭挺胸，重新做人。」

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記者：陳健婷