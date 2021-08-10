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【內險股】滙證：估新業務價值按年下跌、降全線內險股目標價　行業首選平保

Hot Talk 20:24 2021/08/10

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中資金融股本月稍後陸續公布季績。滙證發報告預測，壽險股上半年的新業務價值，按年將會錄得下跌，預期市焦點會落在管理層對下半年以至2022年的新業務價值指引、代理人團隊、產品策略、最近水災可能引起的索償等。

滙證同時更新所有內險股預測，投資評級維持不變，但就全線下調A/H內險股目標價。內險板塊中，滙證首選平保H股 （02318） 及A股（滬：601318），是唯一給予「買入」評級的個股，但調整新業務價值預測後，分別下調平保目標價，H股最新目標價看101元，較之前預測低4.7%。

滙證表示，內險股最近走勢更多是受新聞消息影響，而且在10年期國債息及股市下跌，以及第二季度的壽險數據疫弱拖累下，內險板塊自今年6月起一直跑輸國指及滬深300。

但情況短期內似乎難有改善。滙證指，內險板塊欠缺正面消息，相信股價短期難以出現反彈，而且內地對不同行業的監管消息同樣會影響市場氣氛。

產險方面，滙證將關注各險企對未來業務指引，以及針對最近中國個別地區的水災，所導致的潛在索償。

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港股 內地保險股 買入 目標價 水災 新業務價值 板塊 金融 中國 A股

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