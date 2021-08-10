冠君上半年可分派收入跌2% 每單位中期息派0.12元

經營旺角朗豪坊及中環花園道三號的冠君產業信託（02778）公布截至今年6月底止中期業績，可分派收入7.9億元，按年跌1.8％，每基金單位分派0.12元，按年跌2％。期內，租金收益總額12.6億元，按年跌6％，物業收益淨額11.37億元，按年跌4.8％。冠君最新歷史周息率為5.6厘。

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冠君表示，上半年旗下所有物業均受新冠疫情帶來的嚴峻市況影響。疲弱的需求及市場租金對寫字樓物業組合的租金收益構成壓力。雖然部分零售商戶的業績好轉，而分成租金亦從 2020 年的谷底回升，但整體表現仍遠遜於 2018 年的高峰期。因此，朗豪坊商場的整體租金收益隨着基本租金回落而下跌。

冠君展望，今年下半年的業務前景很大程度上視乎香港會否重開關口及放寬隔離要求。政府消費券計劃預料可為零售業界帶來短暫的刺激作用。 雖然寫字樓物業組合的租賃勢頭向好，但市場租金沒有明顯的見底跡象。由於市值租金低於現收租金，預料今年下半年續租租金仍會下跌。惟整體而言，憑着積極的租賃策略，預料兩幢寫字樓物業的出租率將有所改善。 為配合政府的消費券計劃，我們推出相應的宣傳活動以刺激朗豪坊商場的銷售和人流。租戶銷售額回升可望帶動今年下半年的分成租金收入。房地產投資信託基金守則於去年獲修訂後可投資少數權益物業。冠君會繼續在全球各地審慎物色具有吸引力及長遠潛力的收購機會。

該房託又預期，雖然今年下半年的營商環境正逐步改善，但中美關係緊張及金融市場波動都可能延長旗下物業市場租金的下行趨勢。冠君預料租金收益和每基金單位分派於 2021 年持續受壓。

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