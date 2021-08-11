【打疫苗有獎抽】復星恆利推打疫苗抽獎活動 送出約80萬元禮品 名額有201份

為鼓勵更多港人接種疫苗，綜合科技金融服務平台復星恆利證券宣佈舉行名為「復星恆利新冠疫苗接種抽獎活動」，獎品合共價值約80萬港元及免佣優惠。抽獎活動設有201份獎品，包括：

1）驚喜奬（名額1個）：

香港交易所（0388）股票 500股，價值約30萬元，並享有復星恆利港股線上交易終身免佣優惠

2）幸運獎（名額200個）：

每位幸運兒可獲六個月免費即時行情報價服務，及享有復星恆利港股線上交易免佣優惠一年。200份幸運獎合共總值超過48萬元。

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此外，所有合資格的參加者，成功登記後即可獲得復星恆利港股線上交易免佣優惠半年。

現凡於登記抽獎活動前年滿18歲的香港居民（包括永久居民、非永久居民），或持其他合法簽證在香港逗留的居民，在12月17日之前香港完成接種兩劑由香港特區政府推行的2019冠狀病毒病疫苗接種計劃下的新冠疫苗，並持有或成功開立復星恆利證劵有效帳戶，均可參加抽獎活動。

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抽獎活動於今天起接受登記，所有有意和合資格的參加者必須點擊復星恆利官網（https://www.fosunhani.net/）上的活動海報，並跳轉到活動登記頁面進行網上登記。

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記者：陳詠妍