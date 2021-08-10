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九倉吳天海：暫看淡內地樓市　回籠資金將投港樓

股樓投資 19:42 2021/08/10

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近年，不少本地發展商到內地買地建屋，惟中央政府多次強調「房住不炒」，令市場出現變化。九龍倉（00004）主席兼常務董事吳天海在中期業績更直言「看淡內地樓市」，又指若資金回籠，會更多投資於香港。 

吳天海說，內地重視「房住不炒」的原則，並已經實施措施，亦開始見到部分城市樓價開始回落，但地價卻未見好大的調整。他坦言，九倉過去兩、三年沒有在內地投地，除非有新政策方向或放寬監管，集團才有機會成功投地，又指目前內地住宅項目利潤低，甚至可能虧損。值得留意的是，九倉上半年已為內地發展物業減值撥備36.5億元，吳天海認為是適當水平，但難言未來是否需要再撥備。 

資料顯示，九倉目前在成都、長沙有辦公室商場酒店綜合投資物業，被問到投資方向會否由住宅轉向商業項目，吳天海說，有關機會是可遇不可求，因內地房企同樣轉向商業項目發展，但內地寫字樓供應過剩，就算在上海，也有同樣問題，而集團亦不急於增加相關新計劃，會觀望市場發展。他進一步指，寫字樓供應需時消化，而且內地嚴控科網及教育行業等，或令有關公司暫時不敢擴充或收縮，繼而令寫字樓需求轉弱。 

延伸閱讀【本地地產股】本港地產股續吸引 普遍上調目標價 大摩看好呢3隻股【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

酒店 商場 九龍倉集團（00004） 吳天海 商廈 發展商

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