九倉吳天海：暫看淡內地樓市　回籠資金將投港樓

近年，不少本地發展商到內地買地建屋，惟中央政府多次強調「房住不炒」，令市場出現變化。九龍倉（00004）主席兼常務董事吳天海在中期業績更直言「看淡內地樓市」，又指若資金回籠，會更多投資於香港。

吳天海說，內地重視「房住不炒」的原則，並已經實施措施，亦開始見到部分城市樓價開始回落，但地價卻未見好大的調整。他坦言，九倉過去兩、三年沒有在內地投地，除非有新政策方向或放寬監管，集團才有機會成功投地，又指目前內地住宅項目利潤低，甚至可能虧損。值得留意的是，九倉上半年已為內地發展物業減值撥備36.5億元，吳天海認為是適當水平，但難言未來是否需要再撥備。

資料顯示，九倉目前在成都、長沙有辦公室商場酒店綜合投資物業，被問到投資方向會否由住宅轉向商業項目，吳天海說，有關機會是可遇不可求，因內地房企同樣轉向商業項目發展，但內地寫字樓供應過剩，就算在上海，也有同樣問題，而集團亦不急於增加相關新計劃，會觀望市場發展。他進一步指，寫字樓供應需時消化，而且內地嚴控科網及教育行業等，或令有關公司暫時不敢擴充或收縮，繼而令寫字樓需求轉弱。

延伸閱讀【本地地產股】本港地產股續吸引 普遍上調目標價 大摩看好呢3隻股【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

同場加映【iM會客室】甚麼政策股才是避風塘？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機