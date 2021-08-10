【Softbank】軟銀上季純利跌39% 憂中國監管整頓令投資組合承壓

▲ 軟銀上季受累投資收益減少，純利按年跌39%。

軟銀（Softbank，日：9984）公佈財年首季（4月至6月）業績，純利按年跌39%至7615億日圓，主要由於出售投資收益減少以及缺乏重磅新股上市。上季為軟銀5個季度以來首次錄得盈利下滑。

軟銀旗下兩期願景基金的投資收益按年下跌3%，雖然滴滴出行（美：DIDI）6月30日在美國上市彌補了南韓電商Coupang及其他公司股價下跌影響。但滴滴7月以來遭監管調查後股價大跌，至今已累跌逾3成。

軟銀據報擬售三分之一UBER股票 彌補對滴滴投資損失逾300億【下一頁】

中國額外的監管措施令中概股面臨巨大的不確定性，軟銀投資組合中的中國公司股價承壓，「貨車界UBER」滿幫（美：YMM）、房地產平台貝殼（美：BEKE）、金融科技公司壹賬通（美：OCFT）7月以來的股價均累跌超過30%。

中國企業在軟銀的投資組合佔比約四分一，軟銀創辦人及行政總裁孫正義表示，在情況變得更明朗前會保持觀望，相信一兩年後新規則會創造出新的形態。

市場上有部分分析師已開始呼籲軟銀再次執行股票回購計劃，Jefferies分析師Atul Goyal表示，相信股票回購是近期至中期軟銀股價表現的最大動力來源。

相關文章：

【教育雙減】教輔行業因監管重創 外媒：騰訊、軟銀等初創投資者探討收回投資

【阿里持股】螞蟻集團擬出售印支付龍頭Paytm母公司5%股權 阿里巴巴、軟銀、巴郡均有份投資

編輯：陳健婷