【愛子心切】一心想阿仔擁有自己安樂窩　好爸爸出首期幫仔買淘大花園

市場不時有慈父母資助子女買樓，美聯物業黃家明表示，有慈父資助首期比仔仔上車，斥660萬元購項目2房。

上述成交單位為淘大花園C座高層03室，實用面積375方呎，屬2房間隔，內櫳企理，吸引外區父子入市。據悉，慈父想兒子盡早擁「安樂窩」，故資助兒子首期，經過一輪物色單位，決定承接上址自用，成交價660萬元，折合實用呎價17,600元。

資料顯示，原業主於2009年5月以175萬元購得，是次轉手帳面大幅獲利約485萬元，升值逾2.7倍。

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