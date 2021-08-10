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【小米新機】搶先三星出屏下鏡頭！小米旗艦機MIX 4最平售5,998元　投入6億研發、設計耗時3年

科技 22:15 2021/08/10

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小米今（10日）晚舉辦線上發布會，正式推出旗艦手機小米「MIX 4」，同場另有發布小米平板5系列、智能喇叭「小米Sound」、小米電視6等。小米MIX 4入門版本售價為4,999人民幣（約5,998港元）起。

小米董事長雷軍在會上表示，小米MIX4的「CUP全屏幕」自2018年底開始研發，投入超過5億人民幣（約6億港元）以及有100多位工程師參與其中，申請專利60項。

【iPhone】期待新型號推出　調查：逾4成美國「果粉」計劃改換iPhone 13

小米發布新品：

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一如外界傳聞，小米MIX 4採用6.67吋全屏幕，首次採用屏下鏡頭設計，屏幕解像度為2400 X 1080，支援120Hz更新率。並且將不受開孔鏡頭或瀏海形式設計的屏幕影響觀看體驗，可以達到100%全屏幕。

規格方面，小米MIX 4手機將配備高通驍龍888+處理器，以及全陶瓷機身。另擁有4,500mAh電池電量，並且支援120W有線快充。

相機方面，則採用後置三鏡頭設計，包括 1.08億萬像素大尺寸主鏡頭，搭配800萬像數潛望式長焦鏡頭，以及1,300萬像素超廣角鏡頭。

小米MIX 4提供四種規格配置與三種配色：

  • 入門級8GB RAM+128GB儲存，4,999 人民幣（約5,998港元）
  • 8GB RAM+256GB儲存，5,299 人民幣（約6,273港元）
  • 12GB RAM+256GB儲存，5,799 人民幣（約6,957港元）
  • 12GB RAM+512GB儲存，6,299 人民幣（約7,557港元）

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責任編輯：張寶燕

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