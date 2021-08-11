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【理財熱話】24歲月入35K 惟負債34萬 網民獻計提供還款方案

理財智慧 10:00 2021/08/11

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如果一個年輕人負債30萬，你會有甚麼建議？近日有網民於網上討論區發文，指自己現時24歲，現時擔任銷售員，底薪只得7至8千，再加2萬元佣金，所以一個月入為3萬5。他做了大約半年，但他負債共34萬。

他列出自己欠下的財務公司，包括：邦x借10萬、Ux借10萬、X借 2萬、Cashing Pro借2萬，和幾間兩線借貸公司借10萬。

【延伸閱讀】恒大淨負債率降至100%以下 實現一條「紅綫」變綠 有息債務一年大降3,000億元   【下一頁

    點擊圖片放大
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    +5

 

【內房監管】路透：內地將要求內房每月披露商業票據負債   【下一頁

此帖文一出，引來網民熱議，他們認為「破產」是最理想的方法，但有些人提供不同建議，「問出糧的銀行借錢先再還財仔，可能影響你的信貸評分。」、「底薪35k銀行一定搶住借錢給你，你先還清財仔，接著用一年時間還清欠債。」、「拿一半薪水出來分兩年還清，說不定擔心沒有工作，從而勤力工作、不斷升職。」、「借政府的『百分百擔保個人特惠貸款計劃』還清一筆錢先，可以節省很多利息。」、「建議在出糧的銀行或大新銀行做結餘轉戶。」

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責任編輯：陳頌潔

銷售 銀行 借貸

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