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【騰訊700】騰訊持股韓遊戲公司Krafton上市 PUBG貢獻逾9成收入 認購額未及預期

股樓投資 19:33 2021/08/10

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南韓遊戲公司、《絕地求生》開發商Krafton完成IPO，集資4.3萬億韓圓（約291億港元），為當地歷來第二大規模的新股。騰訊（00700）為Krafton的第二大股東，持股約15.5%，近日騰訊的遊戲業務遭官媒點名批評，料對Krafton造成影響。

【異動股】赤子城急升12%　料中期盈利按年勁升34倍  詳情請看[下一頁]

Krafton在正式招股期間已蠻招股價範圍下調逾一成，散戶認購錄得5.04萬億韓圓，遠低於同期另一新股KakaoBank的58.3萬億韓圓。Krafton最終定價以招股價上限498,000韓圓定價。Krafton今日首掛，一度急跌2成，最低見400,500韓圓，收報454,000韓圓。

Krafton旗下遊戲《絕地求生》的PC及遊戲主機版本已出售2500萬套，公司計劃今年內推出《絕地求生》IP的新遊戲。而Krafton今年首季的收入逾96%都是來自《絕地求生》。

【東京奧運】亞洲百米紀錄保持者蘇炳添成代言人 小米5G手機銷量居Android市場首位  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

港股 騰訊控股（00700） 遊戲 港元 南韓 IPO 騰訊 集資

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