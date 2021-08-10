【騰訊700】騰訊持股韓遊戲公司Krafton上市 PUBG貢獻逾9成收入 認購額未及預期

南韓遊戲公司、《絕地求生》開發商Krafton完成IPO，集資4.3萬億韓圓（約291億港元），為當地歷來第二大規模的新股。騰訊（00700）為Krafton的第二大股東，持股約15.5%，近日騰訊的遊戲業務遭官媒點名批評，料對Krafton造成影響。

【異動股】赤子城急升12% 料中期盈利按年勁升34倍 詳情請看[下一頁]

Krafton在正式招股期間已蠻招股價範圍下調逾一成，散戶認購錄得5.04萬億韓圓，遠低於同期另一新股KakaoBank的58.3萬億韓圓。Krafton最終定價以招股價上限498,000韓圓定價。Krafton今日首掛，一度急跌2成，最低見400,500韓圓，收報454,000韓圓。

Krafton旗下遊戲《絕地求生》的PC及遊戲主機版本已出售2500萬套，公司計劃今年內推出《絕地求生》IP的新遊戲。而Krafton今年首季的收入逾96%都是來自《絕地求生》。

【東京奧運】亞洲百米紀錄保持者蘇炳添成代言人 小米5G手機銷量居Android市場首位 詳情請看[下一頁]

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

同場加映：【iM會客室】甚麼政策股才是避風塘？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機