【氣候報告】IPCC：全球氣溫上升速度比預期快 一切歸咎於人類所導致

聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)日前公布重要科學報告，報告指出全球氣溫上升速度比預期快，全球變暖接近失控，亦警告世界會在未來幾十年甚至幾個世紀面臨進一步的氣候破壞，而一切歸咎於人類所造成。

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報告顯示，全球海洋自1900年以來已上升約20公分，且過去十年中上升速度加快至原來的近3倍。南極頂部冰蓋崩塌和融，冰川融化成為海平面上升主要驅動因素。報告又指，無法排除到本世紀末，海平面將上升近2米，而極端天氣將變得更嚴重。但是如果大幅減少溫室氣體的排放，則能令溫度的升幅變得穩定。

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報告又預計，大約在2030年地球表面均溫將比工業革命前水平高出攝氏1.5或1.6度。這比IPCC在3年前預測的2040年升溫攝氏1.5度，更提早整整10年。

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責任編輯：羅浩濂