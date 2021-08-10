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中移動績前 大行最新評級和目標價一覽

股樓投資 19:55 2021/08/10

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內地三大電訊商之一的中移動(00941)將於本周四(12日)公布中期業績，多間大行亦向該股給予評級和目標價。綜合多間大行預測，中移動上半年錄得純利介乎572.5億至584億元人幣，較上年度同期按年上升2.7％至4.7％。通信服務收入則料錄得介乎3,742億元至3,792億人民幣，按年增加4.4％至5.9％。中移動周二收報49.9元，跌0.3%。

中移動績前評級和目標價一覽：

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【大行點睇】野村料科技股第四季回升　首選騰訊及阿里等6股   詳情請看【下一頁

中移動同業中電信(00728)落實A股上市後，表示A股發行上市後三年內，每年以現金方式分配的利潤將從當年公司股東應佔利潤的60％逐步提升至70％以上。大摩估計同樣計劃A股上市的中移動派息政策，料成為市場焦點。另一間大行里昂預計，一旦中移動回A，或引入策略投資者並提高派息比率。

希慎夥拍共享辧公室營運商IWG 投資大灣區32個工作點   詳情請看【下一頁

同場加映  【青姐話】政策輪流質 點至走得甩？

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撰文 : 李尚毅

中國移動（00941） 港股

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