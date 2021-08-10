【商場活動】新城市廣場暑假人流及生意升逾2成　8月落成新兒童及寵物樂園

▲ 新鴻基地產旗下沙田新城市廣場斥資800萬港元推廣電子消費券、奧運及暑期活動。在電子消費券發放後首週，更成功帶動人流及生意額分別升20%及30%，預計其新設施8月底落成後，將能再吸引更多人流。

疫情下，市民對娛樂活動、戶外運動空間的需求有增無減。為迎合大眾需要，新鴻基地產旗下沙田新城市廣場斥資800萬港元推廣電子消費券、奧運及暑期活動。在電子消費券發放後首週，更成功帶動人流及生意額分別升20%及30%，預計其新設施8月底落成後，將能再吸引更多人流。

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新城市廣場趁暑假檔期，近月推出多個與親子及運動娛樂零售體驗兩大方向相關的主題活動及市集，並於奧運期間與香港開電視合作全程直擊播放東京奧運賽事，舉辦奧運會主題展覽及派發運動服飾禮券 。除展覽及市集，該廣場由即日至年底亦推出一連串優惠迎接暑假電子消費券檔期，吸引市民消費。

同時，新城市廣場亦展開斥資逾３千萬港元的「全方位空間活化計劃」藍圖，由1樓樓層至5樓分階段進行優化及美化工程，涉及面積60,000平方呎。新鴻基地產代理有限公司租務部助理總經理許嘉雯表示，優化項目包括3樓的戶外空間將會打造成兒童及寵物同樂園，較原本位於1樓的寵物同樂園之面積增加4倍；以及全面綠化的1樓羅馬廣場，預計兒童及寵物同樂園落成後，可帶動人流及跟親子及運動相關的商戶生意均有20%升幅。

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責任編輯：張凱琳