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【AI零售】屈臣氏AI粉底配對專家　香港率先登場

科技 19:05 2021/08/10

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美容零售品牌屈臣氏今（10日）宣布，將於其流動應用程式，引入全新粉底配對專家Foundation Finder，透過人工智能（AI）技術，幫助客戶以一張自拍就能尋找最適合自己的粉底色調。

據調查機構Euromonitor一份報告指，全球底妝產品的銷售額高達1,070億港元，可見愛美人士多不勝數。美容零售品牌屈臣氏今（10日）宣布，將於其流動應用程式，引入全新粉底配對專家Foundation Finder，透過人工智能（AI）技術，幫助客戶以一張自拍就能尋找最適合自己的粉底色調。

【互聯網監管】微信「青少年模式」遭控違《未成年保護法》　被斥侵未成年權益 

Foundation Finder結合線下及線上平台，顧客只需上載自拍照片並回答幾條關於的肌膚狀況和彩妝偏好的問題，應用程式便會自動推薦最適合顧客需求的粉底，顧客更可按照個人喜好選擇深色或淺色的底妝色調。該功能直接連接屈臣氏網上商店，顧客可即時選購產品，選擇送貨到府上或門市取貨，也可透過保存底妝報告留待日後到訪店舖作參考。應用程式另會提供個人化優惠和專業化妝師的彩妝貼士。

Foundation Finder由屈臣氏旗下數碼團隊eLab開發，憑藉面部分析技術， 以AI幫助顧客找到與肌膚類型和膚色匹配的專屬底妝產品。屈臣氏集團（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲表示，顧客通常會在手背測試產品顏色，但始終手背跟面部的膚色略有差異，這啟發公司利用不同技術包括AI和擴增實境（AR），幫助顧客尋找更合適的產品。

Foundation Finder將率先於香港及馬來西亞屈臣氏的流動應用程式中推出，隨後陸續擴展至其他亞洲市場，包括菲律賓、印尼及台灣，並提供來自超過30個彩妝品牌，包含多達700款底妝產品。屈臣氏未來更計劃將該此功能，進一步拓展至店舖內的數碼智能設備。

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責任編輯：張凱琳

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