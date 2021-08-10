【美國就業】高盛料美國失業率明年將降至3.5% 　半世紀以來最低水平

去年疫情期間，各行各業陷入停頓，美國失業率一度飆升至14.7%。今年隨著經濟重啟，美國就業市場逐漸復甦，上周五（13日）公布7月失業率為5.4%，低於預期的5.7%，數據是去年4月來新低。投行高盛認為，預計失業率將於明年恢復到疫情前水平，預計為3.5%，是50年來最低；今年失業率預期則下調至4.1%。

以Jan Hatzius為首的高盛經濟學家認為，美國勞工市場的成長動能將會持續到明年。Hatzius預計，就業將於今年餘下時間內持續穩定增長，其中一個原因是勞動力需求依然非常強勁。另外他預計，隨著經濟再次重啟、聯邦失業救濟金到期，以及學校復課，就業將會有更大的增長空間。

此前公布的非農數據顯示，Delta變種病毒尚未明顯衝擊美國勞工市場，7月非農就業職位增加94.3萬人，高於預期的87萬人，亦是去年4月以來最大增幅。非農就業增加，主要是受到休閒及餐飲業帶動，貢獻了38萬個職業；另外地方教育機構同樣表現強勁，新增就業26.1萬人。

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编辑：李勝男