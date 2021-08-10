  • 29°C
香港時間 : 2021810日 (二) 20:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國就業】高盛料美國失業率明年將降至3.5% 　半世紀以來最低水平

環球政經 19:30 2021/08/10

分享：

去年疫情期間，各行各業陷入停頓，美國失業率一度飆升至14.7%。今年隨著經濟重啟，美國就業市場逐漸復甦，上周五（13日）公布7月失業率為5.4%，低於預期的5.7%，數據是去年4月來新低。投行高盛認為，預計失業率將於明年恢復到疫情前水平，預計為3.5%，是50年來最低；今年失業率預期則下調至4.1%。

以Jan Hatzius為首的高盛經濟學家認為，美國勞工市場的成長動能將會持續到明年。Hatzius預計，就業將於今年餘下時間內持續穩定增長，其中一個原因是勞動力需求依然非常強勁。另外他預計，隨著經濟再次重啟、聯邦失業救濟金到期，以及學校復課，就業將會有更大的增長空間。

此前公布的非農數據顯示，Delta變種病毒尚未明顯衝擊美國勞工市場，7月非農就業職位增加94.3萬人，高於預期的87萬人，亦是去年4月以來最大增幅。非農就業增加，主要是受到休閒及餐飲業帶動，貢獻了38萬個職業；另外地方教育機構同樣表現強勁，新增就業26.1萬人。

【iM會客室】甚麼政策股才是避風塘？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

编辑：李勝男

美股 失業率

上一篇文章

【美股分析】華爾街著名投資者警告：「市場正處於職業生涯最大泡沫」

下一篇文章

【愛子心切】一心想阿仔擁有自己安樂窩　好爸爸出首期幫仔買淘大花園
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【理財熱話】15k人工 父母要求每人要20%家用 樓主嘆「俾完佢哋連一萬蚊都冇」 網民建議：自己出去租屋企
【理財熱話】15k人工 父母要求每人要20%家用 樓主嘆「俾完佢哋連一萬蚊都冇」 網民建議：自己出去租屋企
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【澳門博彩】澳門立法會指賭博涉及國家安全 賭場貴賓廳或需改營運模式
【澳門博彩】澳門立法會指賭博涉及國家安全 賭場貴賓廳或需改營運模式
【姜糖必睇】姜濤與「樂壇新人」PayMeow為PayMe拍音樂廣告 跟佢學跳舞有機會贏親筆簽名禮物
【姜糖必睇】姜濤與「樂壇新人」PayMeow為PayMe拍音樂廣告 跟佢學跳舞有機會贏親筆簽名禮物
【職場熱話】公司櫈分階級 高層坐椅要$9000 最差連椅背也沒有 網民：好不人道！
【職場熱話】公司櫈分階級 高層坐椅要$9000 最差連椅背也沒有 網民：好不人道！
【BNO移民】抵英一個月找到理髮師工作 港爸分享生活開支
【BNO移民】抵英一個月找到理髮師工作 港爸分享生活開支