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Wetland Seasons Bay租金回報勿亂估　睇實鄰近「姐妹盤」最實際

股樓投資 15:22 2021/08/11

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Wetland Seasons Bay公布首張價單，最平一伙折實價僅455萬元，而折實平均呎價則約13,698，速成市場焦點。新地副董事總經理雷霆更以「左右逢源，增值無限」形容首批單位定價。不過，對有意買樓收租的投資者來說，發展商定會賣花讚花香，故最重要是看數據，了解鄰近屋苑的收租情況。

【新盤價單】Wetland Seasons Bay價單曝光　折實入場費455萬起　代理︰「好過買大灣區樓」【下一頁

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Wetland Seasons Park毗鄰Wetland Seasons Bay，兩個項目可算是「姐妹盤」，而Wetland Seasons Park今年5月起入伙，其中2期租賃成交活躍，個別享米埔開揚景的單位吸引同區客承租，租金回報率更見3厘，比其他地區新盤好。換言之，若有意購買Wetland Seasons Bay，在選擇單位時要特別留意景觀及座向。 

中原黃海表示，Wetland Seasons Park深得市場歡心，其中23座高層B3室，實用面積434平方呎，兩房間隔，近期以月租1.5萬元租出，實用呎租34.6元，租金創屋苑兩房單位新高，以業主約573萬元的購入價計，租金回報約3.1厘。

【示範單位】Wetland Seasons Bay三房單位　拆牆增加空間感　色彩繽紛富現代感【下一頁

中原伍耀祖表示，Wetland Seasons Park 17座高層B3室，實用面積485平方呎，兩房連儲物房間隔，近期以月租1.4萬元租出，折合實用呎租28.9元，以業主約602.71萬元的購入價計，租金回報約2.8厘。他又說，6座頂層連天台單位，實用面積465平方呎，兩房連儲物房間隔，連141平方呎天台，享清靜內園景致，早前以月租16,500元租出，實用呎租約35.5元，以業主約645.36萬元的購入價計，租金回報達3.1厘。 

三房單位方面，伍耀祖說，16座低層B1室，實用面積515平方呎，三房間隔，向南，以月租14,500元租出，實用呎租28.2元，以業主640.84萬元的購入價計，租金回報約2.7厘。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 新地 Wetland Seasons Park第2期 Wetland Seasons Park第3期 Wetland Seasons Bay Wetland Seasons Bay第一期

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