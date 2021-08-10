【理財智慧】投資新股一定賺？做孖展提高中籤率隨時蝕到入肉

如何認購新股?

首次公開招募（Initial public offering，IPO）即是一間公司計劃上市時，公司會以一部分股份公開發售，投資者有興趣便可「入飛」抽股。傳統抽新股的方法是向銀行或經紀行等中介人遞交申請表，即白表（股份以投資者本身名義登記）；不過科技發達，現時抽新股主要有兩個途徑，券行和銀行白表的eIPO服務（即以電子方式進行認購），重複申請認購會被拒，當新股截止認購後，分配結果將在上市公司本身的網站，或香港交易所的「披露易」網站公布。

投資新股須知

抽新股不一定能全數獲發認購股數，亦切勿假設股價在首個交易日必定會升越招股價，不少人以「孖展」認購，提高中籤率，「孖展」其實即是所謂的「保證金」，即由券行提供貸款予投資者抽新股，但借錢抽股涉及成本之大，而利潤未必一定能夠抵銷成本，一但市場有風吹草動，隨時一上市就要「止蝕掟貨」，因此投資者必需考慮自身的承受能力。

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編輯：龍紀瑩