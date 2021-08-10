英國教育大臣：大學只上網課應減學費

▲ 新冠肺炎疫情持續多時，不少學校都改推行網上學習。

新冠肺炎疫情持續多時，不少學校都改推行網上學習。英國政府早前已發出復課指引，教育大臣韋廉信更指大學只上網課相信未能達到學生期望，建議這些大學應該減學費。

【英國王室】淫媒富豪受害者提告 控安德魯王子性侵 【下一頁】

英國政府於7月19日起已取消防疫限制，而學生將於9月新學期重返校園。但有幾間學校表示，他們打算在新學年繼續增加網課比例。

其中曼徹斯特大學計劃安排部分課程改為永久網上學習，但每年學費則維持9,000英鎊（約9.7萬港元），引來學生反對。

韋廉信（Gavin Williamson）周二（10日）接受英國天空電視台訪問。他表示在9月復課時，英國各大院校應堅持捍衛學生權益。他認為學校有恢復面授課的能力和靈活性，並期望各大院校能夠恢復面授課。

菲律賓誤傳唔打針失援助 數千民眾封城前趕接種 【下一頁】

韋廉信強調大學擁有自主權，但他期望大學可提供高質素教育體驗，而其中一部分就是繼續上面授課。

當被問到大學如只上網課或減少面授課應否減學費時，韋廉信表示如大學無法提供學生期望的東西，就不應該徵收全額學費。

韋廉信稱英國教育部轄下的學生事務辦公室（Office for Students，簡稱OFS），可出手干預大學將學費昂貴課程改為網課的個案。他提到OFS會針對教學質素低的院校開刀，希望推動院校向學生提供質素與學費相符的教育。

責任編輯：鄭錦玲