【新盤價單】上環HOLLYWOOD HILL「歡笑價」推盤　一房折實1,155萬起

興勝創建旗下上環荷李活道新盤「HOLLYWOOD HILL」公布首張價單。首批單位涉及10伙，全數皆為實用面積400平方呎的一房單位，售價由最平1,155.52萬元至最高1,360萬元，呎價約28,888至34,000元，整批平均呎價為31,600元。

現樓示範單位圖片

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興勝創建執行董事周嘉峯稱，首批單位不進行收票，將以先到先得形式發售；此外付款方法亦只設「120天即供付款」一種，並無折扣優惠，「明碼實價」以價單定價推盤。他表示，項目示範單位已開放一星期，錄得逾400人次參觀，預料投資者及用家各佔一半，並表示日後加推有5%至10%加價空間。

周嘉峯續稱，項目預計本周內收票及公布銷售安排。資料顯示，HOLLYWOOD HILL位於上環荷李活道222號，屬單幢物業，採一梯兩伙設計，總共提供48伙，全數皆為實用面積400平方呎的一房單位。

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