  • 30°C
香港時間 : 2021810日 (二) 19:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新盤價單】上環HOLLYWOOD HILL「歡笑價」推盤　一房折實1,155萬起

股樓投資 18:30 2021/08/10

分享：

興勝創建旗下上環荷李活道新盤「HOLLYWOOD HILL」公布首張價單。首批單位涉及10伙，全數皆為實用面積400平方呎的一房單位，售價由最平1,155.52萬元至最高1,360萬元，呎價約28,888至34,000元，整批平均呎價為31,600元。

現樓示範單位圖片

    點擊圖片放大
    +16
    +15

興勝創建執行董事周嘉峯稱，首批單位不進行收票，將以先到先得形式發售；此外付款方法亦只設「120天即供付款」一種，並無折扣優惠，「明碼實價」以價單定價推盤。他表示，項目示範單位已開放一星期，錄得逾400人次參觀，預料投資者及用家各佔一半，並表示日後加推有5%至10%加價空間。

周嘉峯續稱，項目預計本周內收票及公布銷售安排。資料顯示，HOLLYWOOD HILL位於上環荷李活道222號，屬單幢物業，採一梯兩伙設計，總共提供48伙，全數皆為實用面積400平方呎的一房單位。

同場加映︰【溫股知新】大市初步回穏 加倉時機漸近

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【新盤價單】Wetland Seasons Bay價單曝光　折實入場費455萬起　代理︰「好過買大灣區樓」
今日
【新盤價單】Wetland Seasons Bay價單曝光　折實入場費455萬起　代理︰「好過買大灣區樓」
何文田新盤再受挫　至今僅沽兩伙　最貴單位撻訂
今日
何文田新盤再受挫　至今僅沽兩伙　最貴單位撻訂
【有相睇】投資納米樓失敗　182呎單位淪銀主盤
今日
【有相睇】投資納米樓失敗　182呎單位淪銀主盤

你可能感興趣

【新盤價單】Wetland Seasons Bay價單曝光　折實入場費455萬起　代理︰「好過買大灣區樓」
今日 17:25
【新盤價單】Wetland Seasons Bay價單曝光　折實入場費455萬起　代理︰「好過買大灣區樓」
何文田新盤再受挫　至今僅沽兩伙　最貴單位撻訂
今日 18:00
何文田新盤再受挫　至今僅沽兩伙　最貴單位撻訂
【有相睇】投資納米樓失敗　182呎單位淪銀主盤
今日 18:14
【有相睇】投資納米樓失敗　182呎單位淪銀主盤
私人屋苑 HOLLYWOOD HILL 興勝 上環

上一篇文章

【iM會客室】甚麼政策股才是避風塘？

下一篇文章

【理財智慧】新手投資毫無概念？ 認識股票走勢圖類型（下）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【澳門博彩】澳門立法會指賭博涉及國家安全 賭場貴賓廳或需改營運模式
【澳門博彩】澳門立法會指賭博涉及國家安全 賭場貴賓廳或需改營運模式
【職場熱話】公司櫈分階級 高層坐椅要$9000 最差連椅背也沒有 網民：好不人道！
【職場熱話】公司櫈分階級 高層坐椅要$9000 最差連椅背也沒有 網民：好不人道！
【BNO移民】抵英一個月找到理髮師工作 港爸分享生活開支
【BNO移民】抵英一個月找到理髮師工作 港爸分享生活開支
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【理財熱話】15k人工 父母要求每人要20%家用 樓主嘆「俾完佢哋連一萬蚊都冇」 網民建議：自己出去租屋企
【理財熱話】15k人工 父母要求每人要20%家用 樓主嘆「俾完佢哋連一萬蚊都冇」 網民建議：自己出去租屋企
【姜糖必睇】姜濤與「樂壇新人」PayMeow為PayMe拍音樂廣告 跟佢學跳舞有機會贏親筆簽名禮物
【姜糖必睇】姜濤與「樂壇新人」PayMeow為PayMe拍音樂廣告 跟佢學跳舞有機會贏親筆簽名禮物