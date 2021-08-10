【東京奧運】亞洲百米紀錄保持者蘇炳添成代言人 小米5G手機銷量居Android市場首位

小米（01810）宣布，內地百米飛人蘇炳添成為小米品牌的代言人。蘇炳添在今屆東京奧運中代表內地出賽男子百米短跑項目，成功創出9秒83的佳績，刷新亞洲紀錄，同時是該項賽事中首位晉身決賽的亞洲人。小米全日升2.4%，收報27.45元，成交41.8億元。

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小米指，蘇炳添是跑得最快的亞洲人，是中國最耀眼的短跑明星。而小米董事長雷軍亦於微博上發文指，蘇炳添奮戰在最激烈的男子百米賽場，這樣拼搏、不服輸、追求極致的精神，深深打動他。而蘇炳添亦上傳短片呼籲支持雷軍的演講。

另外，Strategy Analytics的研究顯示，今年次季全球Android 5G智能手機出貨量約9460萬部，按年增逾一倍。其中，小米出貨量達2430萬部，按年急增4.52倍，市佔率達25.7%，成銷量第一品牌。而Vivo及OPPO則佔據第二及第三位，分別佔18.5%、17.9%。

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