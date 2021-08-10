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【理財智慧】新手投資毫無概念？ 認識股票走勢圖類型（下）

理財智慧 18:26 2021/08/10

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前文提要：【理財智慧】新手投資毫無概念？ 認識股票走勢圖類型（上）

上期介紹了陰陽燭及美國線，今期則介紹線形圖及較少人使用的ＯＸ圖。

3.線形圖

騰訊（00700）的線形股價圖。來源：tradingview.com

線形圖是記錄股價走勢最為簡單的圖表，圖中Ｘ軸為時間，Ｙ軸則為價格。圖中的線，是每個交易日的收市價，按時間順序，連起來。這種圖表簡單及輪廓清晰，可直接顯示長期的趨勢，但因線條只記錄了收市價，相較其他走勢圖，資料較少及不夠全面。

 

4.OX圖

騰訊（00700）的OX價圖，轉向的標準為1。從此可見，騰訊股突破的訊號清晰可見。來源：tradingview.com

OX圖雖已有近百年的歷史，但使用的頻率較少。OX圖由X欄與O欄組成，X欄代表價格上升，O欄則為價格下跌。一般的OX圖是參考每個交易日的最高及最低價，但也有是參考收市價的。

OX圖以小方格的形式表現價格行為的變化，每個小方格都是自定義的數值，同時轉向的標準也是可以更改的，1格、3格、5格轉向是比較常用的。例如，格值是1元，每當價格上升1元，就在小方格上畫X，直到價格下跌1元才向右移動一列，在小方格上畫O，-1到1之間的價格波動則不計。

OX圖可以十分直觀地表現多空強弱的情況與變化，很容易看出股價的突破點，更可以觀察中長期大勢與個別股票價格變動方向，故有許多交易員喜愛使用OX圖。但OX圖也忽略時間因素及成交量的數據，只關注股價本身的價格行為。

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編輯：黃銳

 

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