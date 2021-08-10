【九龍倉】吳天海看淡內地樓市、回籠資金將投港樓　若騰貨櫃土地建屋失去業務或「幾何級數」變化

▲ 【九龍倉】吳天海看淡內地樓市、回籠資金將投港樓 若騰貨櫃地建屋失去業務或「幾何級數」變化

九龍倉集團 （00004） 上半年為內地發展物業減值撥備36.5億元，九龍倉主席吳天海在業績發布會直言看淡內地樓市，內地「樓住不炒」政策、寫字樓供應過剩、收緊科網和教育行業，都令公司審慎投資內地，重申內地回籠資金將會投資在香港樓市。

吳天海稱，九倉過去兩、三年已沒有在內地投地，除非內地有新政策方向或放寬監管，集團才有機會成功投地，坦言目前市況內地住宅項見利潤低，甚至可能虧損。

九倉目前在成都、長沙有辦公室商場酒店綜合投資物業，被問及在內地投資會否由住宅轉向商業，吳天海稱商業物業投資是「可遇不可求」，因內地房企同樣轉向商業發展，但內地寫字樓供應過剩，即使是上海都有同樣問題，需要時間消化。

他指出，內地近期出手監管個別行業，嚴控科網、教育公司，「令這些行業不敢擴充，甚至收縮」，即使可能是「一雞死一雞鳴」，目前「隻舊雞尚在喘氣，新雞未見出來」。

零售方面，吳天海稱，目前內地零售復甦以奢侈品最為顯著，商場都爭相以最優惠條款爭奪，九倉不急於增加供應。

九龍倉半年基礎虧損5.26億、中期息0.2元不變 內地奢侈品引「業主爭奪戰」，可見【下一頁】

香港樓市方面，吳天海認為供應持續緊張，而需求受上車、換樓支持，樓市下跌幅度有限。

隨九倉年內投得兩幅山頂地皮，令負債淨額與總權益比率上升8.9百分點至24.5%，吳天海認為以目前低息環境，比率未算高。

他重申，內地回籠資金將投放於香港市場，指出集團除了新投得土地，也部署九龍貨倉、油塘灣重新發展，需要大額資金。

九倉在業績公告指「全球供應鏈受阻為本港港口創造機會，惟碼頭缺地以致無福消受」，對於近月有政黨提出騰出貨櫃碼頭土地建屋，吳天海認為，港府需要整體評估成本，警告若大幅削減碼頭用地，失去業務量或以「幾何級數」增加，「減少5%用地，或者生意會減少5%，但若果減少50%用地，可能只餘下兩、三成生意」。

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記者：麥德銘