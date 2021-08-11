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【MIRROR狂熱】鏡粉母親想買姜濤代言月餅 阿仔搶購失敗只能食「炒價」 網民：不如買盒半島月餅好過

理財智慧 10:00 2021/08/11

分享：

 疫情未過，又是「一年容易又中秋」的日子，人人食件月餅過節，但近日有網民於網上討論區發文，指母親得悉姜濤代言了Häagen-Dazs特別版雪糕月餅禮盒後，要求買一盒，惟該款月餅已火速售罄，現時只得「炒價」賣，樓主直呼：「好貴呀！」

按圖了更多，樓主經歷：

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    +4


此帖文一出，引來網民熱議，他們認為炒價一千元真是貴了一點，不如叫母親自行購買，並搞笑建議道：「去信和買四張yes卡放在月餅盒內，外面再貼一張姜b大貼紙，成本都不用二十元。」、「去實惠買一塊鏡就是mirror。」、「自己在網上下載mirror的相片，彩色打印再貼在罐內。」、「隨便買榮華月餅，將姜濤的照片貼在罐內。」

網上二手拍賣交易平台出售的姜濤月餅：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

【姜糖必睇】姜濤與「樂壇新人」PayMeow為PayMe拍音樂廣告 跟佢學跳舞有機會贏親筆簽名禮物【下一頁

其他網民回應：

明明七折已經有，為何要付一千元買？

不如買盒半島月餅給母親好過啦！

價錢不重要，開心就好

買唔到mirror月餅被視為不孝

同場加映：【iM會客室】甚麼政策股才是避風塘？

 

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責任編輯：陳頌潔

疫情 中秋節 雪糕 月餅 Mirror 姜濤
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