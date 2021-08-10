【美股分析】華爾街著名投資者警告：「市場正處於職業生涯最大泡沫」

自去年疫情之後，環球股市、商品市場、加密貨幣等各類資產價格不斷上升，美股標普500指數、納斯達克指數屢次創下新高。惟Richard Bernstein Advisors行政總裁兼投資總監Richard Bernstein本周接受CNBC訪問時警告稱，市場正處於他職業生涯經歷過的最大泡沫當中。

Bernstein在華爾街摸爬滾打已有數十年，他表示：「我們或許處於我職業生涯的最大泡沫之中」，他直言甚至大過科網泡沫及房地產泡沫。他指很多長期資產，包括大型科技股、比特幣、散戶熱炒股、甚至是長期債券市場都出現危機，同時提醒將那些資金集中在熱門市場當中的投資者，應盡快分散風險。

「聯儲局已經扭曲了長期利率曲綫，以至於我們看到長期資產發產生了非常自然的反應」，Bernstein表示，任何持有這些長期資產的人都必須堅信，長期利率不會上升。他還出，當陷入泡沫時，投資者會變得短視，只能夠關注很小的投資範圍。

全球通脹升溫之際，Bernstein建議投資者，部署那些於通脹環境中具有定價權的企業，例如原材料、能源等大宗商品等，以達致多元化投資。

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编辑：李勝男