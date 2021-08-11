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英國A-Level放榜 破紀錄近4成半學生考獲A或A*

環球社會熱點 09:05 2021/08/11

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英國今年初新冠肺炎疫情肆虐，當地政府1月宣布連續第二年取消高級程度考試（A-Level），改以校內綜合學生模擬考試成績及課堂評估等決定學生成績。A-Level成績周二（10日）出爐，當地學生考獲A及A*的成績較以往多，再創史上新高。

英國年底或囤積2.1億劑 夠10窮國接種 【下一頁】

英國政府1月宣佈再次取消A-Level、AS-level及GSCE考試，並以「中央評估成績」（Centre Assessed Grades, CAG）決定學生成績，即由老師綜合學生模擬考試成績、課程及課堂評估，來評估學生成績。

A-Level成績周二出爐，數據指，有44.8%學生取得A或A*，較去年的38.5%為高。其中，考獲A*的學生大幅增加至19.1%，創2010年引入A*等級以來新高。

此外，女生整體表現較男生優異，女生在數學科考獲A*的人數更首次高於男生，分別有29.1%女生考獲A*、男生則有28.5%有A*成績。

有數據分析表示，英格蘭有6.9%學生考獲3個A*，較去年的4.3%及2019年的1.6%大幅增加。

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另一方面，英格蘭、威爾士及北愛爾蘭的A-Level整體合格率，卻由99.7%跌至99.5%，輕微下跌0.2個百分點。

英國大學料設收生試 防A-Level成績有「水份」【下一頁】

英國大學聯招系統UCAS指，有逾39萬名學生成功被首選大學課程錄取，較以往增加8%，增幅亦創聯招紀錄新高。此外，被其他大學課程錄取的學生亦增加5%，當中逾43.5萬學生就讀全日制課程。

但有專家警告，新成績評估系統導致整體考生成績偏高，即「成績通脹」（grade inflation），或會使A-Level標準降低，甚至成為日後常態。

責任編輯：郭麗明

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