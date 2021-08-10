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【阿里巴巴】中紀委加入評擊女員工被性侵事件 執法之餘同時要檢討潛規則

股樓投資 18:16 2021/08/10

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阿里巴巴 （09988） 有女員工被性侵事件，不單多間官媒評擊，中紀委亦在其網站發表評論，指相關企業公布階段性調查及處理決定，對涉案人士進行處理，事件仍在調查，如果有人證實違法犯罪，必須受法律嚴懲。文章又指，除了法律問題外，事件涉及背後的潛規則，值得社會深思。該文指，事件涉及深層次的欺凌文化、酒桌文化等，都需要檢討，破除職場潛規則，樹立正確價值觀，避免權力被濫用，不斷壓縮各種潛規則的生存空間。

中紀委全稱中國共產黨中央紀律檢查委員會，是中國共產黨最高紀律檢查機關，負責對黨員進行監督，維護黨的章程及法規，對失職失責的領導人員進行問責，中紀委發聲反映中央領導層對事件的重視。

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撰文 : 謝克迪. CFA

港股 阿里巴巴－SW（09988） 中紀委 中國 阿里巴巴

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