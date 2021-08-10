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【咖啡潮流】Blue Bottle Coffee限定咖啡店首進駐沙田 聯同多個本地品牌打造寵物露營樂園

理財智慧 18:47 2021/08/10

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各位咖啡迷要留意！Blue Bottle Coffee將於沙田新城市廣場，由8月25日至11月21日期間，為期3 個月，設立的限定戶外咖啡店，同時有本地手工美食品牌JamStory 、The Nutter 及Gelat Etc.一同參與，合力推出會場限定Waffle Parfait 及狗仔專屬小食。此外，同場亦設有多個寵物專用帳篷，配合場內的戶外遊戲設施，打造主寵露營風氛圍！

除了提供優質的咖啡，Blue Bottle Coffee 本著連結本地生活圈及推動永續慨念的初心，是次限定咖啡店與多個本地品牌聯手準備連串與咖啡生活息息相關的活動， 例如與本地城市單車生活文化的平台Bike The Moment 的咖啡單車遊，；與巨人染、植屋、集棄場等合作使用咖啡渣及再造木的工作坊、與本地愛好露營咖啡及攜帶寵物露營的朋友交流分享會等等。

在限定咖啡店期間，客人可以上載自己和寵物的Blue Bottle Coffee 時光及Hashtag #DogsOfBlueBottle，官方將挑選30位送上一杯咖啡，詳情請到Instagram @BlueBottleCoffeeHongKong 查看。

更多詳情：

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責任編輯：潘曉豐

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