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【澳門賭收】花旗再調低澳門8月賭收預測 至40億澳門元 料旅遊限制措施延續多兩周

股樓投資 17:57 2021/08/10

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花旗對澳門博彩業發表最新研究報告，指透過行業渠道了解，澳門今年8月首8天博彩收入為10億元（澳門元，下同），即日均賭收為1.3億元，明顯低於7月的2.7億元，相信跌幅是由於內地旅客受疫情影響而減少所致。該行指，雖然澳門已完成全民核檢採樣檢測，並無發現個案，但相信目前與內地相關旅遊限制措施將延續兩周。

繼早前花旗將8月賭收預測由85億元至65億元後，該行再進一步降至40億元，以反映行業最新情況，相當於本月餘下時間的日均賭收預測為1.3億元，或2019年8月約16%水平。

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記者：郭秀慧

疫情 博彩 經濟 澳門
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