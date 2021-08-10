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【日本疫情】一重症被120間醫院拒收 上半年84患者在家離世

環球社會熱點 18:19 2021/08/10

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日本第5波新冠疫情嚴峻，因應醫療系統飽受壓力，日本醫院有意只收新冠重症患者。日本媒體報道，一名東京重症患者被120間醫院拒收，花費5小時後才得以入院。日本厚生勞動省表示，日本上半年累計84名新冠確診者在家離世。

日本破百萬宗確診 菅義偉：唔關奧運事 【下一頁】

日本放送協會（NHK）報道，東京1名年逾50歲男性本月較早時出現發燒，經檢測後證實確診。他在家休養2日後出現呼吸困難症狀，需要送院治理。但患者先後被120間醫院拒收，5小時後才由日本醫科大學醫院（Nippon Medical School Hospital）接收。

日本醫科大學醫院重症監護中心負責人横堀將司表示，重症患者床位幾乎爆滿，醫院現時為新冠重症患者提供緊急護理服務，工作人員表示。因應醫療系統壓力龐大，院方需減少提供非必要服務。

日本破1.4萬確診 首公布違隔離規定者姓名 【下一頁】

日本厚生勞動省分析中央及地方政府醫療系統數據，調查後發現今年上半年共有84名確診者在家離世，當中8成以上為60歲或以上長者，其中36人為80歲或以上長者，24人年齡介乎70至79歲，11人為60至69歲。其他年齡組別方面，7人為50至59歲，20至29歲及40至49歲年齡組別各有1人，30至39歲組別則有3人，還有1人年齡不詳。

厚生勞動省估計死亡個案或是確診後病情輕微無需入院，但其後病情突然惡化。當局憂慮，居家治療患者離世數目未來或會繼續增加。

責任編輯：李俊儀

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