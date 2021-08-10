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【有相睇】投資納米樓失敗　182呎單位淪銀主盤

股樓投資 18:14 2021/08/10

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過去數年，屢有發展商推出面積不足200呎的納米單位，由於租金回報理想，吸引大量投資者認購，惟近期有投資者失利，而旗下的納米單位也淪為銀主盤。鴻發地產物業營業總經理梁文楓說，逸新低層E室，實用面積182平方呎，開放式間隔，據悉單位早前淪為銀主盤，近日獲外區用家接洽，並以371萬元易手，實用呎價約20,384元，略低同類型成交單位數個百分比。 

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資料顯示，逸新位於太子基隆街50號，樓高共25層，多數是開放式間隔，實用面積由157平方呎起，至最大312平方呎，於2019年12月入伙，最大賣點是鄰近港鐵太子站，交通方便，而且周邊配套齊全。 

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私人屋苑 太子 逸新 銀主盤 納米樓

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