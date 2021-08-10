【Amazon】瑕疵商品令顧客受傷　亞馬遜9月起為賣家承擔索償賠款

▲ 亞馬遜日前表示，由今年 9 月 1 日起，會為平台賣家承擔1,000美元（約7,782港元）以下，且合理的意外財產損失和人身傷害索償，賣家無須向亞馬遜償還款項。

電商亞馬遜迅速擴張之際，多年來亦不斷收到消費者索償及訴訟，認為亞馬遜讓商家銷售劣質產品時，應承擔責任。亞馬遜日前表示，由今年 9 月 1 日起，會為平台賣家承擔1,000美元（約7,782港元）以下，且合理的意外財產損失和人身傷害索償，賣家無須向亞馬遜償還款項。

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據《路透》報導，不少消費者曾在亞馬遜買到瑕疵商品並申請索償。例如 2016 年一名賓夕凡尼亞州女士被購自亞馬遜的可伸縮狗鏈打傷眼睛，其後向亞馬遜提出索償，但平台堅持認為責任在賣家，且大多數法院都做出有利於亞馬遜的裁決。

但加州上訴法院去年表示，若賣家商品是使用亞馬遜 Fulfillment by Amazon （FBA）服務，亞馬遜恐須擔上責任。FBA 服務是讓賣家每月支付一定費用，讓平台負責倉儲管理、包裝運送、售後服務，以便賣家專注在銷售服務上。

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面對大量索償個案，亞馬遜會在 9 月 1 日起將替賣家支付 1,000 美元以內的有效索償（valid claim），且賣家無需支付任何費用。亞馬遜稱新政策應能減少訴訟，也更完善地保護消費者和賣家。

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記者：廖淑瑩