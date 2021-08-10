  • 30°C
香港時間 : 2021810日 (二) 18:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Amazon】瑕疵商品令顧客受傷　亞馬遜9月起為賣家承擔索償賠款

商業 17:44 2021/08/10

分享：

亞馬遜日前表示，由今年 9 月 1 日起，會為平台賣家承擔1,000美元（約7,782港元）以下，且合理的意外財產損失和人身傷害索償，賣家無須向亞馬遜償還款項。

電商亞馬遜迅速擴張之際，多年來亦不斷收到消費者索償及訴訟，認為亞馬遜讓商家銷售劣質產品時，應承擔責任。亞馬遜日前表示，由今年 9 月 1 日起，會為平台賣家承擔1,000美元（約7,782港元）以下，且合理的意外財產損失和人身傷害索償，賣家無須向亞馬遜償還款項。

【商品轉售】Amazon減少棄置 推滯銷商品轉售計畫 

據《路透》報導，不少消費者曾在亞馬遜買到瑕疵商品並申請索償。例如 2016 年一名賓夕凡尼亞州女士被購自亞馬遜的可伸縮狗鏈打傷眼睛，其後向亞馬遜提出索償，但平台堅持認為責任在賣家，且大多數法院都做出有利於亞馬遜的裁決。

但加州上訴法院去年表示，若賣家商品是使用亞馬遜 Fulfillment by Amazon （FBA）服務，亞馬遜恐須擔上責任。FBA 服務是讓賣家每月支付一定費用，讓平台負責倉儲管理、包裝運送、售後服務，以便賣家專注在銷售服務上。

【疫市求生】英國試用新零售技術 網上實時顯示產品庫存 吸線下人流

面對大量索償個案，亞馬遜會在 9 月 1 日起將替賣家支付 1,000 美元以內的有效索償（valid claim），且賣家無需支付任何費用。亞馬遜稱新政策應能減少訴訟，也更完善地保護消費者和賣家。

【電能貨機】DHL向Eviation訂購12架全電能「Alice」 貨機 料2024年交付

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

記者：廖淑瑩

相關文章

【美國疫情】亞馬遜也推疫苗抽獎 　員工打疫苗可抽汽車及50萬現金
2021/08/09
【美國疫情】亞馬遜也推疫苗抽獎 　員工打疫苗可抽汽車及50萬現金
【疫後商機】德勤調查：消費者追求高質電子產品　滿足線上娛樂需求
2021/08/09
【疫後商機】德勤調查：消費者追求高質電子產品　滿足線上娛樂需求

你可能感興趣

【美國疫情】亞馬遜也推疫苗抽獎 　員工打疫苗可抽汽車及50萬現金
16:20 2021/08/09
【美國疫情】亞馬遜也推疫苗抽獎 　員工打疫苗可抽汽車及50萬現金
【疫後商機】德勤調查：消費者追求高質電子產品　滿足線上娛樂需求
20:27 2021/08/09
【疫後商機】德勤調查：消費者追求高質電子產品　滿足線上娛樂需求
網上服務 網購平台 零售 Amazon

上一篇文章

【消費優惠】電子消費券即日起發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

下一篇文章

【疫市招聘】美聯本周三再辦地區招聘會　前線年薪百萬招「新血」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】電子消費券即日起發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】電子消費券即日起發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【疫市營商】蘇黎世保險看重員工想法　留人才助拓業務
【疫市營商】蘇黎世保險看重員工想法　留人才助拓業務
【海洋公園】海洋公園「八彩天梯」九月啟用　The Club 會員尊享優先體驗日通行證
【海洋公園】海洋公園「八彩天梯」九月啟用　The Club 會員尊享優先體驗日通行證
越南疫下供應鏈癱瘓 　Adidas料下半年營業額損失46億
越南疫下供應鏈癱瘓 　Adidas料下半年營業額損失46億
【MIRROR關注組】姜濤聯乘PayMe全民錢包　推出「PayMeow全民轉轉賞」
【MIRROR關注組】姜濤聯乘PayMe全民錢包　推出「PayMeow全民轉轉賞」
【居家工作】德勤中國調查：WFH拖低工作效率　因常被家人騷擾
【居家工作】德勤中國調查：WFH拖低工作效率　因常被家人騷擾