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【業績│內需股】統一中國上半年少賺兩成、原物料價格上漲累毛利率　不派中期息

股市 17:42 2021/08/10

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【業績│內需股】統一中國上半年少賺兩成、原物料價格上漲累毛利率　不派中期息

統一中國 （00220） 上半年純利跌逾20%至84.7億元（人民幣‧下同），每股盈利19.62分，不派中期息。期內，收入上升10.1%至130億元，其中飲品業務收益錄得雙位數增長；毛利率下跌1個百分點至34.8%，主要由於大宗原物料價格上漲所致，EBITDA按年跌16.3%至18.3億元。

受大宗原物料價格上漲，銷售及市場推廣等開支增加以及去年同期處置集團位於合肥的分廠部分土地一次性收益，階段性社保費用減免以及補貼收入減少等綜合影響，經營溢利按年跌23.9%至10.58億元。

按業務劃分，飲品業務分部溢利升11%至11.9億元；食品業務則盈轉虧，錄分部虧損7048萬元，去年同期則錄分部收益4.48億元。該公司指出﹐因疫情緩和消費需求回歸常態，上半年方便麵業務收益錄得44億元。

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【業績│電訊】中電信中期純利按年增27% 明年起派中期息、芯片短缺致上半年項目滯後

編輯：吳敏芳

 

港股 統一企業中國（00220）

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