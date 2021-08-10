【電子支付】疫情催谷非接觸式支付普及　Visa藉「Tap to Phone」方案助中小企

▲ Visa香港及澳門區董事總經理史美琪（右）直言，在疫情爆發後，港人對非接觸式支付的態度更為開放，發展潛力大增。左為：Visa香港、澳門和台灣地區產品部副總經理鍾德怡。（曾曉汶攝）

新冠疫情大幅改變了人類的生活模式，民眾對於觸摸物品表面和使用現金的衛生擔憂日益加劇，加上安全社交距離和消費者購物習慣的轉變，促使利用近距離無線通訊技術（NFC）的無接觸式支付（Contactless Payments）得到了迅速的普及。惟傳統刷終端機租借及維修費用昂貴，而且又無法移動，阻礙小型商家接受信用卡交易的意願。Visa也瞄準零接觸商機，力拓「Tap to Phone」方案，鼓勵中小企利用手機即可進行交易。

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Visa香港及澳門區董事總經理史美琪（Maaike Steinebach）今（10日）出席傳媒簡報會時提到，近日電子消費券推出，的確大力推動電子支付發展。而在疫情爆發後，港人對衛生要求大幅提升，因此大多消費者結帳時，均開始選擇無接觸式支付。她引述Visa安全網絡（VisaNet）第三季數據指，現時香港每5個Visa實體交易中，便有4個是以感應式進行，高於去年同期可比數據10個百分點。

Visa研究顯示，中小企業面臨三大挑戰：控制成本、短期信貸融資以管理現金流和營運競爭力。其中在控制成本方面，目前大部分中小企，仍在依賴傳統刷卡機進行非接觸式支付流程，增設額外設備或為他們帶來營運負擔。

Visa香港、澳門和台灣地區產品部副總經理鍾德怡就表示，該企理解中小型商戶所面對的困難，要他們安裝設備的費用及行政成本或會令他們卻步。因此Visa近年積極推出不同方案，如「Tap to Phone」以手機來進行感應式收款方式。

毋需另設「卡機」 控制成本

Tap to Phone將手機變為收款終端機，商家可在具有NFC功能的Android手機上，下載與啟用指定相應的手機感應收款應用程式。消費者就可在商家的Android設備上輕拍感應式卡，或任何啟用NFC功能的手機、佩戴式設備（包括：Apple Pay、Samsung Pay）等方式，即可進行交易，無需再另設傳統「卡機」。另值得一提的是，鑑於​​蘋果（Apple）嚴格限制iPhone內建NFC芯片存取功能，因此商家暫時只能使用Android設備收款，但消費者使用iOS裝置付款則未有受到影響。

▲ Visa近年大力推動「Tap to Phone」方案，商家可在具有NFC功能的Android手機上，下載與啟用指定相應的手機感應收款應用程式。消費者便可在設備上輕拍感應式卡，或任何啟用NFC功能的手機、佩戴式設備進行交易。（Visa資料圖片）

目前Visa已與金融科技公司SoePay合作，推出手機收款方案SoftPOS。除了可作交易外，商戶也可透過系統，查閱業務概況、分析實時交易數據及輸出報告等。

鍾德怡補充，對於許多行業來說，可直接利用手機進行交易絕對會更為方便，她舉例指：「除了小商戶可使用外，的士司機、保險從業員這些需要移動的工作者，要他們攜帶終端機太不方面，Tap to Phone只需要一部手機，輕便得多。」鍾德怡又稱，Visa未來也將會夥拍其他金融科技企業，推出更多服務，但目前未能透露更多。

惟市面上有許多類似的無接觸式收款途徑，如二維碼（QR code）支付，Tap to Phone又有什麼可取之處？鍾德怡笑言，Tap to Phone最主要是可以為商家提供更多選擇，「加上港人都追求快捷，習慣直接拍卡或拍電話，掃描QR code還需要打開電話。」

另外，鍾德怡也指出，相對QR code，Tap to Phone的安全性較高。例如QR code有機會出現錯誤，甚至有不肖人士趁此賺取不義之財，偷換QR Code詐取錢財。Tap to Phone則是直接拍落商戶手機，而且交易採用安全加密機制，商家無法接觸與存取信用卡資料，確保消費者交易安全。所以該企也鼓勵中小企，可多應用相關方案。

夥電商平台 推電子商務新手包

另外，Visa也將透過其諮詢服務及解決方案，例如Visa Business Credit Score及Visa Spend Clarity，幫助銀行優化中小企業客戶開戶流程、強化審核決策並提供更佳的體驗，例如發行電子支付卡。 同時，Visa亦透過與本地及區域性電商平台合作推出電子商務新手包 （eCommerce Starter Pack），以提供會員補貼及數碼營銷支援等舉措，繼續幫助更多小型企業開拓線上銷售業務。

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記者：曾曉汶