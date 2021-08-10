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【異動股】與美國生科企業訂立獨家協議 半新股榮昌生物股價曾升近五成

股樓投資 17:36 2021/08/10

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榮昌生物 （09995） 與美國的Seagen訂立獨家全球許可協議，開發及商業化維迪西妥單抗，榮昌生物將收取首期2億美元，最多則可達到24億美元，同時Seagen亦會根據銷售額，向榮昌支付特許權使用費。

該產品已於今扶6月正式獲得國家藥品監督管理局在中國的附條件上市批准，藥物主要用於治療局部晚期及轉移性胃癌。

去年11月上市的榮昌生物今日曾升近一半至145.5元，迫近上市後歷史高位149.5元，不過其後升幅收窄，收市報119.6元，較上日收市升22.4%。

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撰文 : 謝克迪, CFA

胃癌 美國 治療 港股 經濟 異動股 榮昌生物—B（09995）

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