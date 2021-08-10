  • 30°C
香港時間 : 2021810日 (二) 19:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Facebook】Facebook更新數據轉移工具　新增支援Google日曆、Photobucket相簿

科技 18:56 2021/08/10

分享：

Facebook今（10日）宣布，已更新數據轉移工具，即日起支援用戶轉移圖片及影片到「Photobucket」相簿空間，以及Google日曆。（圖片來源：Facebook官網）

Google、Facebook及微軟（Microsoft）早年宣布合作開發開源項目Data Transfer Project，讓用戶更加方便快速地自由轉移在平台上的數據資料。 Facebook今（10日）宣布，已更新數據轉移工具，即日起支援用戶轉移圖片及影片到「Photobucket」相簿空間，以及Google日曆。

附圖教學：

    點擊圖片放大
  • （圖片來源：Facebook官網） ​​​​

Facebook自去年4月起，陸續支援用戶將圖片及影片轉移到Google Photos及其他網上平台。而是次更新後，將提供透明度更高的轉移狀態，讓使用者更清楚知道自己能夠轉移的數據內容及平台。

除Google Photos外，目前Facebook用戶還可以將圖片及影片轉移到Dropbox、Blogger、Google文件及WordPress等，是次還新增了「Photobucket」相簿空間。並且支援多重轉移，用戶可按需要將不同內容同步轉移。

【監管科技】本地初創提供網絡安全方案　迎監管科技浪潮

另外，用戶於Facebook建立的活動事件，也能備份至Google 日曆上。

【懷舊遊戲】再破史上最貴遊戲卡匣紀錄！　美版初代《超級瑪利歐兄弟》以天價成交

Google於美建新科技園區　重推硬件產品開發   

責任編輯：張凱琳

 

相關文章

【Tesla】Cybertruck需延期生產　又與Model Y有關？
2021/08/09
【Tesla】Cybertruck需延期生產　又與Model Y有關？
【快速充電】中國工信部設50W充電功率上限　小米120W 快充技術或無緣面世
2021/08/09
【快速充電】中國工信部設50W充電功率上限　小米120W 快充技術或無緣面世
【互聯網監管】微信「青少年模式」遭控違《未成年保護法》　被斥侵未成年權益
2021/08/09
【互聯網監管】微信「青少年模式」遭控違《未成年保護法》　被斥侵未成年權益
【三星新品】三星推千吋巨型LED屏幕　內置AI處理器提升畫面質素
今日
【三星新品】三星推千吋巨型LED屏幕　內置AI處理器提升畫面質素

你可能感興趣

【Tesla】Cybertruck需延期生產　又與Model Y有關？
18:20 2021/08/09
【Tesla】Cybertruck需延期生產　又與Model Y有關？
【快速充電】中國工信部設50W充電功率上限　小米120W 快充技術或無緣面世
18:00 2021/08/09
【快速充電】中國工信部設50W充電功率上限　小米120W 快充技術或無緣面世
【互聯網監管】微信「青少年模式」遭控違《未成年保護法》　被斥侵未成年權益
20:00 2021/08/09
【互聯網監管】微信「青少年模式」遭控違《未成年保護法》　被斥侵未成年權益
Google Dropbox Microsoft 社交平台 Facebook

上一篇文章

【AI零售】屈臣氏AI粉底配對專家　香港率先登場

下一篇文章

【電子支付】疫情催谷非接觸式支付普及　Visa藉「Tap to Phone」方案助中小企
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【快速充電】中國工信部設50W充電功率上限　小米120W 快充技術或無緣面世
【快速充電】中國工信部設50W充電功率上限　小米120W 快充技術或無緣面世
【Firefox沒落？】Chrome、Edge增多項新功能「搶客」　Firefox用戶兩年減5千萬人
【Firefox沒落？】Chrome、Edge增多項新功能「搶客」　Firefox用戶兩年減5千萬人
【三星新品】三星推千吋巨型LED屏幕　內置AI處理器提升畫面質素
【三星新品】三星推千吋巨型LED屏幕　內置AI處理器提升畫面質素
【懷舊遊戲】再破史上最貴遊戲卡匣紀錄！　美版初代《超級瑪利歐兄弟》以天價成交
【懷舊遊戲】再破史上最貴遊戲卡匣紀錄！　美版初代《超級瑪利歐兄弟》以天價成交
【NFT】奢侈品牌進軍遊戲界　LV首推NFT冒險手遊（多圖）
【NFT】奢侈品牌進軍遊戲界　LV首推NFT冒險手遊（多圖）
【網絡安全】企業、個人用戶注意！　37款Wi-Fi路由器存資安漏洞（附名單）
【網絡安全】企業、個人用戶注意！　37款Wi-Fi路由器存資安漏洞（附名單）