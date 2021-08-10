【Facebook】Facebook更新數據轉移工具　新增支援Google日曆、Photobucket相簿

▲ Facebook今（10日）宣布，已更新數據轉移工具，即日起支援用戶轉移圖片及影片到「Photobucket」相簿空間，以及Google日曆。（圖片來源：Facebook官網）

Google、Facebook及微軟（Microsoft）早年宣布合作開發開源項目Data Transfer Project，讓用戶更加方便快速地自由轉移在平台上的數據資料。 Facebook今（10日）宣布，已更新數據轉移工具，即日起支援用戶轉移圖片及影片到「Photobucket」相簿空間，以及Google日曆。

附圖教學：

▼ 點擊圖片放大 ▲ （圖片來源：Facebook官網） ​​​​

Facebook自去年4月起，陸續支援用戶將圖片及影片轉移到Google Photos及其他網上平台。而是次更新後，將提供透明度更高的轉移狀態，讓使用者更清楚知道自己能夠轉移的數據內容及平台。

除Google Photos外，目前Facebook用戶還可以將圖片及影片轉移到Dropbox、Blogger、Google文件及WordPress等，是次還新增了「Photobucket」相簿空間。並且支援多重轉移，用戶可按需要將不同內容同步轉移。

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另外，用戶於Facebook建立的活動事件，也能備份至Google 日曆上。

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責任編輯：張凱琳