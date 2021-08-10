【業績】越秀交通扭虧賺4.7億人幣　派中期息0.2元

▲ 越秀交通（01052）旗下廣東虎門大橋。（公司網頁）

越秀交通 （01052） 上半年扭虧為盈，股東應佔溢利4.7億元（人民幣．下同），去年同期蝕2.9億元。期內，收入錄18.3億元，按年增長118%。公司宣派中期股息0.2港元，派息率約59.5%，

副董事長兼總經理何柏青表示，公司經營持續向好，對下半年有信心，並重視派息政策穩定性，中期息較2019年的18港仙有所提升，派息率維持百分之50至60範圍內，未來亦會堅持穩定派息政策回饋股東。去年公司業務受全國免收收費公路所有車輛通行費79天所影響，管理層指目前疫情防控較佳，今年應不會出現免收公路通行費的政策。

公司指，將立足大灣區，向中西部經濟大省，積極尋找並收購經營性現金流已平衡的高速公路項目來擴大產業規模，亦會尋求現金流穩定的基礎設施項目及高速公路上下游產業鏈項目的發展機會。

此外，公司正積極開展以其部份穩定收益公路資產，分拆於大陸以公募REITs上市的相關工作。副總經理潘勇强指，將穩健資產分拆上市有助提升估值，更好實現資本循環，現時項目上市仍在審批環節當中，抱審慎樂觀態度，期望盡快有好消息公布。

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編輯：區嘉俊