奧巴馬生日400人無罩狂歡 違反防疫指引捱轟

▲ 奧巴馬廣邀400賓客出席生日派對兼不戴口罩

美國前總統奧巴馬上周度過60歲生日，奧巴馬早前聲稱因新冠肺炎疫情縮減生日派對規模。但美媒指奧巴馬仍廣邀400賓客出席生日派對兼不戴口罩，疑因違反防疫守則被批評其雙重標準。

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美媒早前報道，奧巴馬（Barack Obama）原定上周於馬薩諸塞州馬撒葡萄園島（Martha’s Vineyard）舉辦大型生日派對招待數百賓客。

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但奧巴馬在疫情期間舉辦派對引起民眾批評，有保守派人士更稱如美國疾控中心（CDC）不建議奧巴馬取消派對，民眾也不應聽CDC要求企業停開的建議。

奧巴馬發言人早前改口稱，因應Delta變種（印度首先發現）肆虐，奧巴馬夫婦決定取消派對，僅會與家人與親密朋友慶祝生日。

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但美媒指奧巴馬上周三仍有舉行大型派對，出席賓客人數料達到400人。從現場照片可見，大量賓客盛裝赴會，期間他們都沒有戴上口罩，在沒有保持社交距離下跳舞聊天。

奧巴馬跳舞片段

據悉，現場僅有約200名侍應有戴口罩工作。《紐約郵報》引述一名於派對服務的侍應指，自己認為奧巴馬的派對十分瘋狂。

而有份出席派對的女歌手巴杜（Erykah Badu）更於社交媒體Instagram貼出一段影片，顯示奧巴馬無戴口罩在舞池跳舞，但於事後刪除。

有共和黨人批評奧巴馬虛偽，批評他早前呼籲民眾遵守防疫措施，自己卻「講一套做一套」無視防疫指引舉辦派對。

責任編輯：鄭錦玲