【大行點睇】瑞信指瑞聲中績較弱為買入機會　料光學業務成主要增長動力

瑞信發表報告，預期瑞聲科技(02018)今年第二季業績將遜市場預期，主要由於毛利率料僅25.4%，低於市場預期的29.1%。至於純利估計按年增長27%至3.41億元人民幣，但仍較市場預期低26%。次季業績遜或帶來短期股價壓力，但料亦提供良好買入機會。



該行又預料，在iOS/Android智能手機補貨及光學業務出貨提升下，集團下半年的盈利能力會有改善，預期光學業務將繼續是集團的主要增長動力，貢獻明年及2023年增加收入的73%及67%。

瑞信上調瑞聲股份目標價，由48.5元升三成至63.1元，評級維持「跑贏大市」，但調低集團今年每股盈利預測6%，以反映第二季產能利用率較預期差。

大行對瑞聲評級及目標價：

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