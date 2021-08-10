坐飛機聽演唱會你試過末? 屈臣氏蒸餾水夥拍許廷鏗辦首個空中音樂會  仲可以同「七師傅」玩遊戲 

疫情持續逾一年，對最愛到外地旅遊的香港人來說，這段日子也較難習慣。早前有航空公司推出「環港遊（UOFlycation）」，於11月推出1.5小時讓旅客止「旅行癮」。隨著最近疫情回穩，屈臣氏蒸餾水也準備於8月28日（周六）舉辦名為「屈臣氏蒸餾水We Care關愛同遊Flycation」，聯同歌手許廷鏗舉行全港首個空中音樂會，更邀請到七仙羽師傅 (七師傅) 擔任是次活動的關愛大使。

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是次活動航班將由香港國際機場起飛，在香港上空飛行。在90分鐘的航程中，參加者於安全的環境下可以一邊欣賞許廷鏗的精彩表演，一邊鳥瞰極其美麗的香港城市景色，更可與七師傅大遊戲，放鬆身心，共度歡樂時刻。

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想參加以上活動的人士，只要購買屈臣氏蒸餾水產品滿港幣20元，可以憑電子單據連同「你最想關心的對象及原因」Whatsapp到5148 2500，有機會贏取活動門票及香港快運來回香港機票2張（名額30個）。

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原來這活動也有另一個意義，活動聯同香港單親協會，邀請到28位來自單親家庭的小朋友及家長，參加者可以順道為他們打氣加油，希望小朋友繼續自強、自助，並感受大家對他們的關愛及支持，過一個非一般的Flycation暑假。

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在整個 「屈臣氏蒸餾水We Care關愛同遊Flycation」的旅程中，主辦單位會以乘客的健康及安全為首要考慮，參加人士須遵守主辦單位、航空公司及香港特別行政區政府的最新指引，有關活動詳情可參閱 www.ww-fun.com/hk/details/1755。



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記者：陳詠妍



