何文田新盤再受挫　至今僅沽兩伙　最貴單位撻訂

踏入八月，多個新盤排隊登場，惟個別樓盤銷情不似預期。由協成行發展，位於何文田勝利道5號的芳菲，早前推出10伙單位，惟銷情慘淡，僅售出3伙單位。雪上加霜的是，有一伙單位的買家日前選擇撻訂。

成交記錄冊顯示，芳菲5樓C室，實用面積414平方呎，原於上月31日售出，成交價1,001萬元，但買家簽訂臨時買賣合約後，交易再無進展，即撻訂離場，料遭發展商沒收樓價5%之訂金，涉及約50萬元。

值得留意的是，以成交金額計，上述撻訂單位為原本售出3伙之中最貴，而該單位撻訂後，芳菲至今僅沽出兩伙。資料顯示，芳菲位於勝利道3號，樓高26層，提供71伙單位，而發展商則於上月底推出10伙單位公開發售。

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