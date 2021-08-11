【網民熱話】出身自基層 好奇問「有中產父母生活如何？」 網民：家家有本難唸的經

很多人認為「贏在起跑線」，當你「含着金鎖匙出世」，你的出生則代表你的命運，近日有網民於網上討論區發文，指自己出身自基層，很好奇中產家庭長大的子女經歷是如何？父母是否投放很多資源裁培子女的興趣？是否教子女如何擴闊視野，並建立人脈？

樓主出生自基層，從小沒有學過興趣班。他一直住在公屋，經常聽到鄰居聊天內容。雖然他父母見識淺薄，總覺得投資股票會蝕錢，只是把錢放在銀行，而不會想如何開源節流。

按圖了更多，中產家庭特徵：

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【網民熱話】公屋商場驚現「中檔次高級餐廳」 網民：公屋人這麼有錢？！【下一頁】

此帖文一出，引來網民熱議，他們認為「家家有本難唸的經」，建議並安慰道：「有時候有錢未必好，給你選的話，你選有錢？還是爸媽愛錫你多一點？」、「千金難買少年窮，在艱難環境中，靠自己努力去達到自己目的，你看到別人成功、風光的那一面，有沒有看到別人辛苦的時候？」、「不論中產或基層不影響父母對你的管教，反而是他們自身的教育理念。」、「家境或出身是無法選擇，但自己前途應由自己去創造！」、「總好過甚麼興趣班都報，時間也沒有，學到的東西完全無用。」

同場加映：

其他網民回應：

中產或基層子女都一樣，主要是看個人性格

越有錢的子女越有禮貌和守規矩，待人接物大方得體

贏在起跑線

錢不代表一個人的品格

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責任編輯：陳頌潔