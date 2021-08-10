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【人民幣定期存款】工銀一年人幣定存息加至2.25厘 同期最高息有幾多？

Hot Talk 17:25 2021/08/10

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工銀亞洲今天加一年人民幣定期存款息，至2.25厘。

再有大行趕乘人民幣定期存款的加息快息，工銀亞洲今天（8月10日）加入戰團，調高1年定期存款息率0.1厘，新息率至2.25厘。這是繼滙豐（HSBC）於昨天（9日）上調7天年息至10.5厘以來，本周第2間大行出手。專家指，大行帶頭加息，料其他業界也相應作攻防戰。

而華僑永亨更連續兩日調升人幣定存短中長息，當中半年期年息累計提高0.15厘至2.55厘，大眾銀行亦掉頭全面加息。

想知1年人幣定存最高息銀行？可按下圖了解

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雖然滙豐昨只加7天人幣定存年息0.5厘，但龍頭行早於6月15日已重手勁加7天年息3.2厘，如今已是兩度出擊，累升3.7厘，該存5年息從6月中只是6.8厘加至10.5厘。目前市面的人幣定存年息罕現6個雙位數的超高息，恒生 （00011） 、信銀國際、集友、南商及星展於7天短存也有10厘，以上6行皆要求兌換資金等附帶條件，才享最高特惠息。中銀香港 （02388） 7天短存年息也有6.8厘。

美元定存最高息達6厘【下一頁

此外，單以8月開局首10天計，已有8間大小行加人幣定存息，包括建行亞洲於上周已調高半年及1年期年息0.05厘，新息率齊報2.35厘。上商也提升半年期年息0.05厘、新報2.3厘，跟一年看齊。不過，兩行仍不及印度ICICI銀行勇進，上周一（2日）勁加6個月年息0.2厘至2.6厘，一年期更升0.3厘、達2.8厘。再計及今日3間大小行還擊。

專家認為，參考今天離岸一個月或以上拆息再突破逾3厘，凸顯頭寸偏緊，料搶存戰續升級。而現時一年存息以ICICI的2.8厘居首，門檻50萬元人民幣計，全期賺息逾1.4萬元人民幣。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

恒生銀行（00011） 滙豐控股（00005） 工銀亞洲 人民幣 人民幣定期存款 定期存款

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