Wetland Seasons Bay價單曝光　折實入場費455萬起　代理︰「好過買大灣區樓」

Wetland Seasons Bay公布首張價單，折實最平入場費455萬元起。新地表示，首張價單涉及245伙單位，戶型共9種，由一房至四房間隔皆有，實用面積介乎300至795平方呎，而價單售價由551.59萬元至最貴1,363.31萬元。以最高17.5%折扣計，整批折實售價由455.06萬至1,124.73萬元，折實呎價由12,375元至18,256元。新地副董事總經理雷霆以「左右逢源，增值無限」形容首批定價。

首張價單詳情

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Wetland Seasons Bay最平單位為2B座1樓B6室，實用面積300平方呎，以最高優惠率17.5%計，折實入場價455萬元，呎價15,169元。而最貴單位則為WV6 2B室，實用面積773平方呎，折實價1124.73萬元，呎價14,550元。

新地代理總經理胡致遠表示，Wetland Seasons Bay將於周四（13日）開放示範單位予公眾參觀，同日開始收票，最快下星期開售。

示範單位圖片

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中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，第1期Wetland Seasons Bay今日公布首張價單，折實平均實用呎價約13,698元，開價有驚喜，貼近區內對上一個項目Wetland Seasons Park在去年疫情下推售的呎價。他續說，現時樓市正處升浪，是次Wetland Seasons Bay以去年價推出，實際上低市價1成。現時計呎價更平絕全港，折實入場價僅約455萬元，價錢吸引，並「好過買大灣區樓」，相信是次Wetland Seasons Bay會受到用家及投資者追捧。

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