【大行點睇】野村料科技股第四季回升　首選騰訊及阿里等6股

野村發表報告表示，近期該行與投資者的進行溝通後，發現不少海外投資者對內地互聯網行業股票持謹慎態度，擔心行業面臨監管力度加大，或導致股價持續振盪。相比之下，該行發現不少本港及內地基金在互聯網行業股份最近在科技股顯著調整後態度更加積極，在最近的拋售潮之後開始收集個別藍籌股，如騰訊(00700) 及阿里巴巴(09988) 。



該行指，相關投資者認為內地監管旨在解決與互聯網行業發展相關的各種問題，而不是抑制其增長，該行同意此觀點；第二是相關藍籌互聯網公司目前的估值已過度反映內地監管收緊影響。

野村認為，內地互聯網股份短期仍會呈區間上落，倘若內地監管環境趨於穩定，估計可能會在今年第四季度出現持續回升。該行預計亞洲基金的購買的增加，可能有助於抑制相關藍籌股進一步的下行風險。

野村內地互聯網領域首選股份：

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