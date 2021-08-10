【英國王室】淫媒富豪受害者提告 控安德魯王子性侵

已故淫媒富豪愛潑斯坦被指涉嫌性侵未成年少女一事中，牽涉多位名人參與，當中包括英國安德魯王子。其中一名受害人近日循民事法律途徑，在美國紐約入稟控告安德魯，指控他曾性侵當時未成年的自己。目前，安德魯的發言人及代表律師未有回應事件。

英女王喪夫後首次過生日 安德魯王子送狗仔安慰 【下一頁】

在入稟的狀書內，羅伯茨（Virginia Roberts Giuffre）指控61歲的安德魯（Prince Andrew）於2000至2002年間，在清楚自己是未成年人，亦是愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的性侵受害人的情況，在倫敦多次強行與她發生性行為。

羅伯茨一方亦稱，安德魯曾在愛潑斯坦位於紐約的大宅中及位於私人小島上多次性侵自己。羅伯茨聲稱受安德魯﹑愛潑斯坦及 英國名媛麥克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）威脅，被迫發生性行為。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

英女王孫女疫情下出嫁 父親安德魯王子陷醜聞不現身 【下一頁】

羅伯茨一方指摘安德魯利用財力﹑權力﹑地位及人脈，欺侮一個驚恐﹑脆弱及無人保護的少女，聲言今次入稟就是要安德魯為曾經對自己做出的行為負責。羅伯茨希望今次行動可以鼓勵更多受害者，勇敢說出自己的遭遇，為自己主持公義。據悉，羅伯茨以蓄意造成精神傷害及毆打罪名，尋求未公開數額的賠償。

安德魯在2019年受訪，否認曾與羅伯茨發生性行為，亦表明不記得有與對方見面，同時稱愛潑斯坦的行為不體面，但不後悔二人有過的友誼。訪問公開後，安德魯宣布辭去王室職務。

責任編輯：吳漢培