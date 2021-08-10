【大行點睇】7月手機鏡頭出貨按年降近23% 高盛重申「沽售」評級 舜宇股價一度跌9%

舜宇光學科技（02382）昨日（9日）收市後公布，7月手機鏡頭出貨量按年減少22.9%，瑞信隨即下調其手機鏡頭付運預測，遭高盛重申「沽售」評級，拖累股價一度跌9%，低見212元，收報220元，跌5.6%，成交額34.3億元。

舜宇光學指，7月手機鏡頭出貨量按年下降22.9%至1億件，主要因整體智能手機市場需求有所放緩；按月則上升22.1%，主要是因為受海外疫情影響減少。至於手機攝像模組，7月出貨量為5,532萬件，按年上升0.8%，按月亦上升7.7%。

大行予舜宇光學投資評級及目標價﹕

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

瑞信發表研究報告指，預計舜宇上半年毛利率可同比增5.4個百分點至24.9%，高於其他券商預期的22.8%，當中得益於手機攝像模組毛利率較佳；純利則預計同比增58%至28億元人民幣，也較其他券商預期高9%，並指業績表現爲短期催化劑，因此予舜宇光學「跑贏大市」評級，目標價273元。

然而，高盛則關注，市場競爭加劇以及舜宇於手機鏡頭的優勢是否已消散，並認為數據或反映產品組合調整較慢，因此維持對其「沽售」評級，目標價92元不變。

【同場加映】青姐話：政策輪流質 點至走得甩？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧