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【大行點睇】7月手機鏡頭出貨按年降近23% 高盛重申「沽售」評級 舜宇股價一度跌9%

股樓投資 17:04 2021/08/10

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舜宇光學科技（02382）昨日（9日）收市後公布，7月手機鏡頭出貨量按年減少22.9%，瑞信隨即下調其手機鏡頭付運預測，遭高盛重申「沽售」評級，拖累股價一度跌9%，低見212元，收報220元，跌5.6%，成交額34.3億元。

舜宇光學指，7月手機鏡頭出貨量按年下降22.9%至1億件，主要因整體智能手機市場需求有所放緩；按月則上升22.1%，主要是因為受海外疫情影響減少。至於手機攝像模組，7月出貨量為5,532萬件，按年上升0.8%，按月亦上升7.7%。

大行予舜宇光學投資評級及目標價﹕

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瑞信發表研究報告指，預計舜宇上半年毛利率可同比增5.4個百分點至24.9%，高於其他券商預期的22.8%，當中得益於手機攝像模組毛利率較佳；純利則預計同比增58%至28億元人民幣，也較其他券商預期高9%，並指業績表現爲短期催化劑，因此予舜宇光學「跑贏大市」評級，目標價273元。

然而，高盛則關注，市場競爭加劇以及舜宇於手機鏡頭的優勢是否已消散，並認為數據或反映產品組合調整較慢，因此維持對其「沽售」評級，目標價92元不變。

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記者：郭秀慧

產品 經濟 目標價 純利 成交 智能手機 鏡頭 舜宇光學科技（02382）
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