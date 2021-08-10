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【新冠疫苗】新加坡已達至七成人口接種目標 將逐步放寬防疫限制

環球政經 17:29 2021/08/10

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根據新加坡衞生部公告的資料顯示，到上周六（7日）為止，當地逾386萬人已通過全國疫苗接種計劃完成兩劑疫苗，佔人口70%，達至政府抗疫跨部門工作小組的預期。當局指未來將會進一步，放寬至所有12歲或以上的新加坡人、永久居民及持有長期證件人士，均可接種疫苗。

【本港疫情】港府周三起放寬「即日籌」接種疫苗年齡至60歲 每日名額仍維持4,600個：【下一頁

林書豪稱接種疫苗後　仍感染新冠病毒：【下一頁

此外，當局亦決定放寬防疫措施，由即日起恢復堂食，凡完成接種疫苗的民眾，最多可5人一枱在餐館用膳，咖啡廳及小販中心等較為通風場所，均可堂食，並不會規定民眾接種疫苗與否，每組最多兩人。另外，限聚令放寛至最多5人一組，公園及自然保護區均重新開放，惟公園內的燒烤場及露營區仍然關閉。

同場加映：【青姐話】政策輪流質 點至走得甩？

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責任編輯：潘曉豐

疫苗 限聚令 疫情 新加坡

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