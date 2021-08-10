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【NASA】首項實驗將於明年秋季開始 NASA招募火星模擬任務志願者

環球政經 18:00 2021/08/10

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飛上太空並不是夢想！美國太空總署（NASA）上周五（13日）起公布招募通告，在休斯敦詹森太空中心內的「阿爾法火星山丘」，展開為期一年的火星探索模擬任務，當局正招募4名志願者，惟條件相當嚴格。

【免費車票】慶祝本港運動員奧運創佳績 港鐵再送10萬張單程車票 明下午2時起開始登記：【下一頁

今次模擬火星棲地的設施面積1,700平方呎，運用3D打印技術建成，獲錄取的志願者將在此完成火星探索模擬任務，包括艙外活動、與家人通訊受限、食物和資源受限，以及設備故障等狀況。

【新冠病毒】擔心希臘字母唔夠用？世衛擬採用星座命名未來變種病毒名稱：【下一頁

目前NASA正計劃進行三項實驗，首項將於明年秋季開始，而招募的志願者必須擁有科學、工程或數學領域的碩士學位，或曾擔任飛行員，且具備美國公民或美國永久居民身分，其年齡必須在30至55歲間，身體狀況健康良好，沒有飲食問題，且不易發生動暈症。

同場加映：【青姐話】政策輪流質 點至走得甩？

 

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責任編輯：潘曉豐

經濟 美國太空總署 火星

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