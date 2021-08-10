【NASA】首項實驗將於明年秋季開始 NASA招募火星模擬任務志願者

飛上太空並不是夢想！美國太空總署（NASA）上周五（13日）起公布招募通告，在休斯敦詹森太空中心內的「阿爾法火星山丘」，展開為期一年的火星探索模擬任務，當局正招募4名志願者，惟條件相當嚴格。

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今次模擬火星棲地的設施面積1,700平方呎，運用3D打印技術建成，獲錄取的志願者將在此完成火星探索模擬任務，包括艙外活動、與家人通訊受限、食物和資源受限，以及設備故障等狀況。

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目前NASA正計劃進行三項實驗，首項將於明年秋季開始，而招募的志願者必須擁有科學、工程或數學領域的碩士學位，或曾擔任飛行員，且具備美國公民或美國永久居民身分，其年齡必須在30至55歲間，身體狀況健康良好，沒有飲食問題，且不易發生動暈症。

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責任編輯：潘曉豐