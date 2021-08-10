【港股追蹤】傳國企民企有意入股恒大系公司 恒大物業全日急升兩成

內媒報導指，內地多間大型國企及民企正與恒大（03333）就入股恒大汽車（00708）及恒大物業（06666）作深入洽談，並有望在短期內作實。恒大全日升7.3%，收報5.87元，成交4.5億元；恒大汽車升逾8%，收報13.1元，成交3.4億元；恒大物業全日急升逾兩成，收報6.7元，成交9.1億元。

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該報導又稱，恒大亦有意為深圳城市更新項目尋找買家，據集團年報，恒大目前於深圳共有55個城市更新項目。

早前，恒大已向騰訊（00700）出售部份恒騰（00136）7%的股份，涉資逾20億元；另外去年9月恒大汽車配股籌集百億元，騰訊亦是投資者之一。預料若恒大再度出售旗下公司股份，騰訊或為買家之一。

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