  • 30°C
香港時間 : 2021810日 (二) 18:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市招聘】美聯本周三再辦地區招聘會　前線年薪百萬招「新血」

商業 17:30 2021/08/10

分享：

美聯物業昨日（9日）宣布，將加碼舉辦地區招聘會「第二擊」，於本周三、四（11日至12日）在黃竹坑、啟德及上水3區同步舉行「成就置富人生」地區招聘會，歡迎應屆畢業生及及各行各業人士應徵。

近月樓市升勢凌厲，大大刺激物業市場發展。美聯物業瞄準疫情下樓市商機，先後舉辦兩場大型招聘會及多區招聘。由於7月地區招聘會反應踴躍，該公司昨日（9日）宣布，將加碼舉辦地區招聘會「第二擊」，於本周三、四（11日至12日）在黃竹坑、啟德及上水3區同步舉行「成就置富人生」地區招聘會，歡迎應屆畢業生及及各行各業人士應徵。

是次招聘會屆時將招聘多個前線及後勤職位，入職要求視乎應聘職位，其中見習營業員只需中五或同等學歷便可符合資格，另物業顧問、高級物業顧問及客戶經理則需持有效地產代理牌照，以及中五或同等學歷才合乎要求。上述職位可享醫療福利、佣金折扣、額外或特別假期等福利 。後勤空缺崗位方面，則包括助理主任 （前線支援）、行政助理、會計員、數據分析、客戶服務、暑期實習等職位。

【澳洲金融】澳洲國民銀行以12億澳元　收購花旗澳洲消費金融事業

美聯表示，部份前線年薪更可逾百萬元，並將致力為各級前線及後勤同事提供線上、線下培訓及課程。該公司稱，期望透過更多不同招聘活動，成功招募更多「新血」及幫助有志者入行。

招聘會為期兩日，將在11及12日上午11時至下午7時，分別在黃竹坑香葉道2號One Island South 9號地舖、九龍灣啟德沐寧街8號啟德1號 （II） 9號地舖Q，以及上水龍豐花園商場5A地舖舉行。有興趣人士可即日起網上報名（網址： https：//bit.ly/36KYcnt）或當日即場報名參加招聘會。

【東京奧運】東奧帶動電視轉播量及收視　港人平均每日收看電視193分鐘

【Apple】憂員工不滿？蘋果禁進行薪酬調查　疑違反美勞工法例 

責任編輯：張凱琳

相關文章

【ESG】ESG疫下成新世代投資大熱　研究：涉ESG投資組合超136萬億港元
今日
【ESG】ESG疫下成新世代投資大熱　研究：涉ESG投資組合超136萬億港元
【澳洲金融】澳洲國民銀行以12億澳元　收購花旗澳洲消費金融事業
2021/08/09
【澳洲金融】澳洲國民銀行以12億澳元　收購花旗澳洲消費金融事業
【疫後商機】德勤調查：消費者追求高質電子產品　滿足線上娛樂需求
2021/08/09
【疫後商機】德勤調查：消費者追求高質電子產品　滿足線上娛樂需求
法國葡萄酒產量將跌破新低　料總產量約32.6億升
今日
法國葡萄酒產量將跌破新低　料總產量約32.6億升
【居家工作】德勤中國調查：WFH拖低工作效率　因常被家人騷擾
2021/08/09
【居家工作】德勤中國調查：WFH拖低工作效率　因常被家人騷擾

你可能感興趣

【ESG】ESG疫下成新世代投資大熱　研究：涉ESG投資組合超136萬億港元
今日 10:00
【ESG】ESG疫下成新世代投資大熱　研究：涉ESG投資組合超136萬億港元
【澳洲金融】澳洲國民銀行以12億澳元　收購花旗澳洲消費金融事業
20:45 2021/08/09
【澳洲金融】澳洲國民銀行以12億澳元　收購花旗澳洲消費金融事業
【疫後商機】德勤調查：消費者追求高質電子產品　滿足線上娛樂需求
20:27 2021/08/09
【疫後商機】德勤調查：消費者追求高質電子產品　滿足線上娛樂需求
美聯物業 疫情 畢業 物業市場 商場 招聘會

上一篇文章

【Amazon】瑕疵商品令顧客受傷　亞馬遜9月起為賣家承擔索償賠款

下一篇文章

【疫市營商】中小企7月營商氣氛續好轉　業務收益指數升1.5
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】電子消費券即日起發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】電子消費券即日起發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【疫市營商】蘇黎世保險看重員工想法　留人才助拓業務
【疫市營商】蘇黎世保險看重員工想法　留人才助拓業務
【海洋公園】海洋公園「八彩天梯」九月啟用　The Club 會員尊享優先體驗日通行證
【海洋公園】海洋公園「八彩天梯」九月啟用　The Club 會員尊享優先體驗日通行證
越南疫下供應鏈癱瘓 　Adidas料下半年營業額損失46億
越南疫下供應鏈癱瘓 　Adidas料下半年營業額損失46億
【MIRROR關注組】姜濤聯乘PayMe全民錢包　推出「PayMeow全民轉轉賞」
【MIRROR關注組】姜濤聯乘PayMe全民錢包　推出「PayMeow全民轉轉賞」
【居家工作】德勤中國調查：WFH拖低工作效率　因常被家人騷擾
【居家工作】德勤中國調查：WFH拖低工作效率　因常被家人騷擾