【疫市招聘】美聯本周三再辦地區招聘會　前線年薪百萬招「新血」

▲ 美聯物業昨日（9日）宣布，將加碼舉辦地區招聘會「第二擊」，於本周三、四（11日至12日）在黃竹坑、啟德及上水3區同步舉行「成就置富人生」地區招聘會，歡迎應屆畢業生及及各行各業人士應徵。

近月樓市升勢凌厲，大大刺激物業市場發展。美聯物業瞄準疫情下樓市商機，先後舉辦兩場大型招聘會及多區招聘。由於7月地區招聘會反應踴躍，該公司昨日（9日）宣布，將加碼舉辦地區招聘會「第二擊」，於本周三、四（11日至12日）在黃竹坑、啟德及上水3區同步舉行「成就置富人生」地區招聘會，歡迎應屆畢業生及及各行各業人士應徵。

是次招聘會屆時將招聘多個前線及後勤職位，入職要求視乎應聘職位，其中見習營業員只需中五或同等學歷便可符合資格，另物業顧問、高級物業顧問及客戶經理則需持有效地產代理牌照，以及中五或同等學歷才合乎要求。上述職位可享醫療福利、佣金折扣、額外或特別假期等福利 。後勤空缺崗位方面，則包括助理主任 （前線支援）、行政助理、會計員、數據分析、客戶服務、暑期實習等職位。

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美聯表示，部份前線年薪更可逾百萬元，並將致力為各級前線及後勤同事提供線上、線下培訓及課程。該公司稱，期望透過更多不同招聘活動，成功招募更多「新血」及幫助有志者入行。

招聘會為期兩日，將在11及12日上午11時至下午7時，分別在黃竹坑香葉道2號One Island South 9號地舖、九龍灣啟德沐寧街8號啟德1號 （II） 9號地舖Q，以及上水龍豐花園商場5A地舖舉行。有興趣人士可即日起網上報名（網址： https：//bit.ly/36KYcnt）或當日即場報名參加招聘會。

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責任編輯：張凱琳